Alias Chipilín y El Gato, dos sicarios de Los Costeños, presuntos responsables de una masacre en un bar de Barranquilla

El asesinó resultó ser un integrante del grupo criminal de Los Costeños, cuyo alias no se compadece con la frialdad de sus actos. Se trata de alias Chipilín, un experimentado y sádico asesino que tenía la misión de fumigar con balas a los clientes de un establecimiento que proyectaba un partido de fútbol.

La Fiscalía inició una investigación y logró establecer que alias Chipilín no era una rueda suelta en un plan asesino. Trabajó por órdenes de los cabecillas de Los Costeños, se estaban cobrando una cuenta y no dudaron en involucrar a quienes nada tenían que ver con su confrontación criminal. Además, no llegó solo.