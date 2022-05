Alias Matamba: el final de un criminal que no estaba “desaparecido”, como decían sus abogados

Juan Larrison Castro Estupiñán, conocido con el alias de Matamba, no estaba desaparecido, como decían sus abogados. El criminal, jefe de la banda La Cordillera Sur, fue dado de baja en las últimas horas en un intenso operativo en zona rural del municipio de Bolívar, en Santander.

Sin embargo, esa tesis queda desvirtuada, precisamente, porque las labores de inteligencia y un operativo milimétrico que duró varias semanas permitieron localizarlo escondido en zona rural de Bolívar.

En su momento, la abogada Angélica Martínez, representante legal de Matamba, en diálogo con SEMANA explicó su teoría: “Se presume y lo hacen ver que fue una fuga, pero mirando las cámaras de seguridad, si bien se ve una persona que sale con el uniforme del Inpec, no hay prueba morfológica que me confirme que esa persona es Juan Larrison”.

“Primero que salió en moto, luego que salió en un carro, luego que sigue en el carro, pero no es la placa. Entonces no hay mucho acervo probatorio que me lleve a una certeza de la fuga, eso nos hace pensar en los temas que se iban a tratar, pues teníamos ya un acercamiento con la Fiscalía General de Colombia”, fueron las palabras de la defensora del criminal.

Pero no solamente sus abogados tenían esa tesis de “desaparecido”. Un cabo, identificado como Milton Jiménez y que se encuentra privado de su libertad desde el pasado 23 de marzo por orden de un juez de control de garantías, habría dejado la puerta abierta de manera intencional del patio en el que se encontraba Matamba para que saliera sin ningún tipo de problema en medio del cambio de guardia en la madrugada del 18 de marzo, esto según reveló la Fiscalía en medio del proceso judicial.

El narcotraficante habría caminado por el centro carcelario utilizando la ropa de uno de los guardias del Inpec, pasó sin problema por algunos puestos de control y salió del centro carcelario ubicado en el sur de Bogotá a bordo de un vehículo de la institución. Autoridades revelaron que habría pagado una millonaria suma de dinero para sobornar a funcionarios y trabajadores del Inpec.

Y fue en una carta escrita a mano que el guardia del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) Milton Libardo Jiménez Arboleda aseguró que el jefe de la banda criminal La Cordillera Sur, Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, había sido desaparecido por las autoridades y que no se fugó de la cárcel La Picota de Bogotá, donde se encontraba a la espera que se avalara su extradición a Estados Unidos.

“Dicho interno (en referencia a Matamba) estaba a punto de declarar la verdad y salpicar funcionarios del Estado”, señala uno de los apartes de la misiva firmada por Jiménez Arboleda. En la carta, igualmente, menciona que en el proceso que se le ha adelantado por la fuga del temido narcotraficante se le han vulnerado todos sus derechos fundamentales.

Matamba - Foto: Semana.

El presidente Iván Duque confirmó la noticia de la neutralización de alias Matamba:

Quiero informarle al país que, en una operación de nuestra @PoliciaColombia en coordinación con la @FiscaliaCol, en Bolívar (Santander), fue neutralizado Juan Larinson Castro Estupiñán alias "Matamba", excabecilla del "Clan del Golfo" y uno de los criminales más buscados del país — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 26, 2022

Matamba había sido capturado en Floridablanca, Santander, mientras celebraba su cumpleaños. Le encontraron elementos de valor en oro, relojes y dinero en efectivo. Es pedido en extradición por narcotráfico por Estados Unidos. Era señalado de enviar toneladas de cocaína desde El Rosario, Leyva, Policarpa y Cumbitara (Nariño), a través del Pacífico nariñense y caucano. Lo relacionan con el cartel de Sinaloa Nueva Generación.