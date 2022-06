Alias ‘Richard’, responsable del secuestro de los diputados del Valle en 2002, es extraditado a EE. UU

Martín Pérez, más conocido por su alias de Richard, fue extraditado a Estados Unidos, país que lo requiere por los delitos de empresa criminal continuada y conspiración internacional para fabricación y distribución de cocaína.

El general de la Policía, Jorge Luis Vargas, dio a conocer de manera oficial la extradición de este delincuente, quien aseguró que por estar acusado por el distrito este de la corte federal de Nueva York deberá ser enviado a ese país para rendir cuentas ante la justicia estadounidense.

En su momento, Richard apeló a no ser extraditado por medio de la JEP. Sin embargo, la sección de revisión del Tribunal para la Paz, resolvió su caso y negó la aplicación de la garantía de extradición solicitada. Esto, debido a que según la JEP no pertenecía a la organización guerrillera y que las conductas por las que era requerido en extradición no se encontraban vinculadas directa, o tan siquiera, indirectamente con el conflicto armado.

Extraditado a #EEUU Martín Pérez, alias 'Richard', excabecilla del Frente 30 de las extintas Farc señalado como responsable del secuestro de los diputados del Valle en 2002. Una corte de #NuevaYork lo solicita por tráfico de cocaína. Tiene procesos por homicidio y rebelión. pic.twitter.com/uZarjUosEq — General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) June 14, 2022

¿Quién es alias Richard?

Martín Leonel Pérez Castro fue capturado por las autoridades en 2014 en una lujosa finca en Alcalá (Valle del Cauca).

Alias Richard era considerado el ‘capo’ de la extinta guerrilla de las Farc, ya que era la persona que producía grandes sumas de dinero para la compra de armas y el sostenimiento de la organización ilegal. El guerrillero, al igual que ha sucedido en otros casos con miembros de grupos ilegales, fue capturado luego de que le rastrearon una llamada. El querer estar cerca de su familia fue una de las debilidades que lo hicieron caer, pues en el momento de ser detenido estaba junto con su esposa y sus cuatro hijos.

Según la Policía, era tal la confianza que el secretariado de la extinta guerrilla le tenía a Richard, que era él quien manejaba por lo menos el 60 % de los dineros producto del narcotráfico. También tenía la labor de comprar armas tales como ametralladoras, fusiles, lanzamisiles, entre otros elementos con los que surtía diferentes frentes guerrilleros.

Richard fue el responsable de siete emboscadas a la Policía y de quema de vehículos de carga en el departamento del Valle. Además, planeó y ejecutó el secuestro de los diputados de Valle del Cauca en el 2002. También fue acusado por las tomas guerrilleras a las bases militares en Dagua y Trujillo (Valle del Cauca), y Salvajina, en Suárez (Cauca).

La propiedad donde se escondía y fue capturado estaba avaluada en 2.600 millones de pesos. En ese momento tenía en su poder 1.600 millones de pesos, producto de producción y envío de droga desde el Valle del Cauca y Cauca, hacia el Pacífico, donde coordinaba su salida rumbo a Centroamérica, México y Estados Unidos.

Hace unos días también se firmó la extradición de otro peligroso delincuente. El presidente Iván Duque indicó que la extradición de Yonny Cano Linares, alias El Llanero.

Se estableció que alias El Llanero fue capturado en una lujosa finca del municipio de Santiago de Tolú (Sucre), por la Policía Antinarcóticos. Cano Linares sería el responsable del cobro del denominado impuesto del gramaje en las rutas del narcotráfico y del abastecimiento de armas para dicho grupo armado ilegal. Su proceso ya está en etapa administrativa final.