Atención: presidente Duque firmó la extradición a EE. UU. de la hermana de alias Otoniel

El presidente de la República, Iván Duque, reveló en la mañana de este martes que firmó la resolución de extradición de la hermana del exjefe del Clan del Golfo Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.

Se trata de Nini Johana Úsuga David, quien deberá responder ante las autoridades judiciales de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Nini Johana, al igual que Otoniel, podría interponer un recurso sobre la firma de extradición que realizó el mandatario colombiano, figura que sería la de reposición. Por medio de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado indicó que la firma de la extradición de la hermana de Otoniel es un compromiso que había adquirido su gobierno en la lucha contra el narcotráfico y el Clan del Golfo.

“Nos comprometimos a acelerar los procesos de extradición de criminales vinculados al Clan del Golfo y estamos cumpliendo. Firmamos la Resolución que autoriza la extradición de Nini Johana Úsuga David, hermana de alias Otoniel, para que responda ante la justicia de EE. UU.”, dice la publicación del presidente Duque.

Sumado a ello, y hace algunos días, la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a Estados Unidos de Nini Johana Úsuga, hermana del excomandante del Clan del Golfo Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel. En la petición se señala que Nini Johana era la jefe de finanzas de dicha banda criminal.

En esa ocasión, los magistrados de la Sala de Casación Penal advirtieron que Nini Johana Úsuga, quien era conocida con el alias de La Negra, será extraditada únicamente por los hechos que se presentaron entre el 13 de diciembre de 2013 y 1 de febrero de 2014.

Trascendió que La Negra ya fue condenada en Colombia por el delito de concierto para delinquir agravado “con ocasión de que participó como miembro del Grupo Armado Organizado denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocido como Clan del Golfo, Clan Úsuga o Los Urabeños”.

Proceso contra la hermana de Otoniel

En la solicitud elevada por la Corte del Distrito Sur de la Florida (Estados Unidos) se manifiesta que está demostrada la vinculación de Nini Johana con la organización criminal dedicada al narcotráfico, “responsable de transportar cocaína principalmente mediante lanchas rápidas (Go Fast) desde Colombia a América Central con el objetivo final de distribuir la cocaína en los Estados Unidos”.

La mujer ―indica la petición― cumplía la función de realizar “las actividades financieras de la DTO, tales como recibir, almacenar, distribuir y organizar las ganancias del narcotráfico de las DETO, Úsuga David recibía órdenes directamente de su hermano, Dairo Antonio Úsuga David”.

En este punto, el alto tribunal colombiano aclaró que la evidencia permite inferir que La Negra solamente manejaba las finanzas de la banda criminal, pero no tenía relación alguna con el tráfico de droga. “La solicitada no fue acusada en Estados Unidos por tráfico de estupefacientes y, por esa circunstancia, no es posible conceder la extradición de cara a este delito en particular”.

Así mismo, de acuerdo con el expediente, La Negra fue capturada en 2013 en un complejo operativo en Antioquia. En ese momento se le encontraron 23.000 millones de pesos en efectivo en su poder. Las autoridades señalaron que era la encargada de adelantar las actividades de lavado de activos y finanzas. Sin embargo, a comienzos del año 2014, su defensa presentó un documento falso con el que logró salir de la cárcel.

Tras un intenso operativo, fue recapturada y enviada a una cárcel de máxima seguridad. Poco tiempo después, se le notificó su condena de nueve años y tres meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, porte ilegal de armas, fuga de presos, falsedad en documento y fraude procesal.

Finalmente, luego de cumplir la mayor parte de la sentencia fue dejada en libertad por un juez de ejecución de penas de Bogotá. Sin embargo, en marzo de 2021 fue detenida nuevamente tras conocerse la existencia de una solicitud de extradición en su contra de parte de la Corte del Distrito Sur de la Florida (Estados Unidos).