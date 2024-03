Alta tensión en el sector de gas: al déficit y a la polémica importación desde Venezuela se suman ahora presiones laborales

Como le confirmó una fuente a SEMANA, el pasado jueves el sindicato de TGI anunció la huelga y empezaron a correr diez días para lograr un acuerdo; sin embargo, no será una tarea fácil. Primero, porque en lugar de ir a una negociación con arbitramento, el sindicato notificó la huelga, pero en un escenario en el que los paros en servicios públicos son ilegales. Allí estará la discrecionalidad del Ministerio del Trabajo, que, al final, es el que declara si es ilegal o no.

Juan Carlos Echeverry, exministro y expresidente de Ecopetrol, anticipó que PDVSA no es confiable: “Ojalá les cumplan, PDVSA nos quedó mal en 2017”. Pero fue más allá: “¿Por qué hacer depender la economía, el gas de 11 millones de hogares colombianos, de la industria y los taxis, de un Gobierno en el que hay influencias de Cuba, Rusia e Irán? Parece un tremendo error. A no ser que no sea un error, sino un plan para arrodillarnos”.

Roa, de Ecopetrol, en entrevista con SEMANA, explicó que hasta abril están levantadas las sanciones. Además, señaló que Ecopetrol en septiembre de 2022 le solicitó a la Ofac (Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos) el levantamiento de esas restricciones. “Seguimos pendientes de la respuesta. Pero hay unos conceptos jurídicos según los cuales, tratándose de gas natural, esas restricciones no serían de aplicación. Y podría darse, si no directamente, a través de privados”, añadió.

Algunos piensan que la importación de gas desde Venezuela, en este momento y en el corto plazo, no es viable. “Estados Unidos flexibilizó temporalmente (hasta abril próximo) sus sanciones, que impiden cualquier trato o contrato con PDVSA, que permanece en la Lista Clinton, así como con Venezuela, condicionándolo al cumplimiento por parte de Maduro de los acuerdos de Barbados. Y no solo no los ha honrado, sino que en una actitud desafiante los ha pisoteado. Y Biden, en pleno proceso electoral y ad portas de las elecciones presidenciales, no puede dar muestras de debilidad frente al sátrapa. De modo que es muy remota la posibilidad de contar con la importación de gas desde Venezuela”, sentenció el exministro Acosta.