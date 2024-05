Álvaro Leyva muestra la carta de Petro a las Naciones Unidas, que sería la clave para llamar una constituyente, sin el Congreso

Una carta de tres páginas de Gustavo Petro a las Naciones Unidase podría ser determinante, si cuaja la propuesta de Álvaro Leyva de sustentar la constituyente en los acuerdos de Paz con las Farc. El excanciller Álvaro Leyva habló del documento en su diálogo con SEMANA. “El acuerdo de paz hoy es un documento que reposa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto no es un juego, esto es una cosa muy importante y definitiva frente al mundo. Esos compromisos internacionales son para cumplirlos, no de Santos, sino del Estado colombiano. Eso es lo que tiene hoy el presidente Petro”, dijo el saliente canciller.

“Y hay una cosa que es bien interesante. El presidente Petro le entregó una carta a Naciones Unidas diciendo: asumo la responsabilidad de Estado y me comprometo, bajo la gravedad de juramento, a incurrir en una responsabilidad internacional en la implementación. Pero es allí, en ese documento, en donde se plasma la posibilidad de recurrir al acuerdo nacional y naturalmente hacer las reformas. Y algunos dicen que no es una constituyente, pero está la definición de constituyente. Usted conoce aquel dicho de blanco es, gallina lo pone y con sal se come. Ahí no dice huevo, pero todo el mundo sabe que es el huevo”, contó Leyva acerca de como haría para pasar la constituyente.