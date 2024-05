Petro está más lejos de un acuerdo político nacional: criticó al “uribismo”, acusándolo de sabotear la ley estatutaria de educación

El tránsito de las polémicas reformas sociales del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República ha sido bastante accidentado, tanto así que hace algunos días se hundió el proyecto de reforma a la salud.

Ante ese panorama, el mandatario colombiano en varios escenarios públicos ha señalado su intención de consolidar un gran acuerdo nacional para que se aprueben las reformas, que ha estado de la mano de la inquietante idea de una constituyente.

Pero ese gran acuerdo nacional parece estar más lejos, ya que los continuos ataques del mandatario colombiano al Congreso se han agudizado.

En esta ocasión, el jefe de Estado arremetió contra el “uribismo”, acusándolo de sabotear la aprobación de la ley estatutaria de educación.

“¿Cómo posibilitar un acuerdo político nacional si hasta el uribismo sabotea la aprobación de la ley estatutaria de la educación?”, posteó Petro.

La aguda reacción del presidente se dio luego de una alerta que lanzó la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, sobre el futuro de esa iniciativa en el Legislativo.

“O sea, saque sus conclusiones, pero hay una intención por imponer un plan tortuga para que este proyecto de ley que pasó por unanimidad en la Cámara de Representantes se hunda por tiempos, es decir, la mezquindad política nos está llevando a no poder hacer el gran acuerdo sobre la educación que está planteando este proyecto”, dijo la congresista.

Además, indicó: “Los tiempos son justos, por eso la necesidad de avanzar, pero fíjense ustedes, podríamos debatir el lunes, hay un debate de control político, el martes entonces se destina este proyecto, el miércoles entonces radicaron un debate de la oposición y el jueves muy seguramente no van a volver a venir. ¿Y quiénes no vienen? Los mismos que critican que los ministros no vengan y la ministra Aurora Vergara lleva sentada aquí, ella, personalmente, desde antes de que lleguen todos los congresistas, es la primera en llegar aquí y la última en irse”.

La #EducaciónDerechoFundamental está en riesgo, algunos opositores a la educación están propiciando un plan tortuga en la Comisión @PrimeraSenado para no discutirlo.



“Pues es que a mí me parece preocupante, yo cuando llegué a la comisión primera me dijeron no, es la comisión que más trabaja, pues fíjense ustedes, yo estoy perpleja porque es aquí en esta comisión donde se dan los grandes debates de la nación, es la comisión más importante del Senado de la República”, anotó.

Y remató la senadora: “Pero conformar el quórum parece ser una tarea imposible, entonces yo sí creo que tiene que haber un llamado y casi que una veeduría de la sociedad colombiana como existió hace algunos años para que el ausentismo no sea la regla, para que la no presencia no sea la regla y tengamos a los congresistas trabajando como corresponde”.

Sube la tensión entre Petro y Uribe: el presidente dijo que fue amenazado por el exmandatario en 2007 por medio del DAS

Por otro lado, y de manera paralela, viene agudizándose los roces entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, confirmando cada vez más la tesis de que la tregua entre ambos llegó a su fin.

Este jueves 23 de mayo, Petro publicó un mensaje en su tribuna favorita, su cuenta personal de X. Desde esa plataforma digital denunció que Uribe lo amenazó en 2007 por medio del liquidado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Sumado a ello, el jefe de Estado señaló que recuerda ese episodio, pero que no “guarda rencor”; en esa publicación afirmó que un senador no podía ser objeto de investigación por parte de un aparato investigativo de la Presidencia.

“No hay sino que recordar cuando después de mi debate el 18 de abril del 2007 sobre el desarrollo del paramilitarismo en Antioquia, fui amenazado por el expresidente Uribe con el DAS. “‘Pregúntele al DAS’, dijo en rueda de prensa ante pregunta de Félix de Bedout un 19 de abril”, detalló Gustavo Petro.

No hay sino que recordar cuando después de mi debate el 18 de abril del 2007 sobre el desarrollo del paramilitarismo en Antioquia, fui amenazado por el expresidente Uribe con el DAS. "Pregúntele al DAS" dijo en rueda de prensa ante pregunta de Felix de Bedout un 19 de abril.



Y avanzó en el mensaje: “A un senador no se le puede investigar por un aparato investigativo de la Presidencia y menos con conocimiento del presidente. Tanto yo como mi familia, incluidos mis hijos, aun en su primera infancia, fueron vigilados e interceptados por el DAS”.

“Lo recuerdo, pero no guardo rencor. Creo que fui, en persona misma, una demostración del carácter antidemocrático de los proyectos autoritarios que terminan clamando por la muerte; el autoritarismo y muerte que ha tenido Colombia”, insistió Petro.