Álvaro Uribe detalla los riesgos de la tributaria y el aumento que plantea de los gastos de gobierno. Lea sus advertencias

Uribe crítica allí que la tarifa de renta a las empresas bajaría al 30 % en una senda de cuatro años, pero, aun así, quedaría en el nivel más alto de la Ocde. “La tarifa del 27 % a las pequeñas sustituye el régimen simple, que se eliminaría. Este es mejor porque con tarifas entre el 2 % y el 4 % sobre ingresos brutos se paga renta, IVA e ICA. Expertos piden sustraer sectores de profesiones liberales, pero no eliminarlo”, sostiene.

También destaca que “la tasa marginal más alta sobre personas naturales sube al 41 %. No obstante que esta no es la mayor de la Ocde, al comparar empresas y personas naturales en conjunto con otros países, quedamos muy gravados”.

Uribe comenta que “mientras Dinamarca tiene 52 % para las personas naturales, a las empresas las grava con el 22. En el resto del cuadro, que incluye a Estados Unidos, Canadá, México, España, nuestro gravamen consolidado nos excluye de ser competitivos. Se aumenta casi al doble el universo de contribuyentes de patrimonio al bajar el piso de 3.300 millones de pesos a 1.800 millones. También se aumenta la tarifa superior del 1,5 % al 2 %. Y se extiende el gravamen a patrimonios que califiquen como improductivos en cabeza de sociedades, no obstante que estos generen empleo, paguen a la seguridad social y al predial”.

El expresidente critica duramente que se plantee una reforma para tener más impuestos, pero no se acompaña con un ahorro en los gastos, sino, por el contrario, en un aumento. “El problema de recursos no se resuelve sino con inversión privada, transparencia y austeridad con un tamaño pequeño del Estado. Y es notoria la disminución de la inversión privada, también el aumento de gastos de funcionamiento en un promedio del 20 % anual. La reforma apunta a sostener el burocratismo estatal y no a incentivar el empleo privado, además amenazado por la reforma laboral. Un cuadro de la exposición de motivos presenta que el impacto marginal de la reforma sería del 20 % en la inversión pública y de apenas un 2,2 % en la privada. Creo que esto es equivocado porque la inversión privada es la gran dinamizadora de la economía y la única generadora de recursos para el mejoramiento social”.