Así avanza la convocatoria para la ‘Marcha de la Mayoría’, ya están definidos los recorridos por las principales ciudades del país

Pese a que su origen fue una iniciativa ciudadana a través de un grupo de WhatsApp de colombianos inconformes con las políticas del Gobierno Petro, la llamada “Marcha de la Mayoría”, programada para este martes 20 de junio, cada vez recibe más respaldos del mundo político y, en particular, de los representantes de los partidos de oposición.

Congresistas del Centro Democrático y de Cambio Radical han anunciado en sus redes sociales que van a marchar y también han invitado a sus seguidores a que se unan a esta iniciativa para que expresen su inconformismo con las políticas de los actuales inquilinos de la Casa de Nariño.

Los convocantes a la llamada “Marcha de la Mayoría”, insisten, sin embargo, que esta será una movilización sin color político, por lo cual piden la compañía de quienes quieren cuidar la libertad de prensa como una garantía de la democracia, así como de quienes están inconformes con los graves problemas de inseguridad que azotan al país y con los beneficios para narcos y criminales.

Pese a que no hay una cabeza política para esta manifestación, se espera que miles de personas se movilicen y superen la cantidad de participantes que se registraron en la marcha del pasado sábado 22 abril, cuando se estima que unos 30.000 colombianos salieron a las calles a expresar su inconformidad con el Gobierno Petro. Para esta ocasión se espera superar los 50.000 asistentes.

SEMANA contactó a uno de los organizadores de esta movilización. Se trata de Ariel, quien no reveló su nombre completo por seguridad. Explicó que esta convocatoria ciudadana arrancó tras el escándalo de Armando Benedetti y Laura Sarabia y que lo que los motivó fue la necesidad de expresarle al presidente que la mayoría que lo eligió jefe de Estado hoy ya no lo acompaña.

“Comenzamos 8 jóvenes en Bogotá que no superamos los 30 años a conversar y vimos la necesidad de marchar. Poco a poco se nos fueron uniendo personas y en un par de días ya éramos casi mil en el grupo de WhatsApp; entonces nos empezamos a repartir funciones por actividades y por ciudades. Hoy puedo decir que ya hay convocatorias en todas las capitales del país; de hecho, la más recientes en unirse fue San Andrés, donde la están promoviendo los empresarios”, explica Ariel, quien manifiesta que otro de los hitos son las vallas que ya tienen en varios puntos promoviendo la marcha.

En el caso Bogotá, donde tienen planeado iniciar a marchar en el Parque Nacional con dirección a la Plaza de Bolívar, ya cuentan con el permiso de la Alcaldía, así como organizada la logística para montar una tarima y todo el sonido.

Ariel dice que el respaldo de los representantes de varios partidos de oposición ayuda para que más personas se unan, pero insiste en que este es un movimiento ciudadano. Con respecto a por qué recurrir a este mecanismo de protesta, dice que lo ve como el más viable para mostrar inconformidad, en vez de hacer paros y frenar al país, pues eso no soluciona y sí afecta mucho. “Nuestro mensaje es que Petro ganó con las mayorías, pero que a 10 meses las perdió. No nos interesa que se vaya de la Presidencia, sino que ajuste sus políticas, hoy la mayoría paga más por un huevo, no solo los más ricos”.

Puntos de concentración y desplazamientos para la marcha del próximo 20 de junio

Los recorridos que contemplan las movilizaciones serán los siguientes:

Bogotá: Parque Nacional hasta la plaza de Bolívar

Medellín: Oriental con la Playa a Alpujarra

Cali: Parque de las Banderas a la Plazoleta Jairo Varela

Manizales: Desde el sector El Cable hasta la plaza de Bolívar

Cartagena: Camellón de los Mártires hasta la torre del reloj

Cúcuta: Ventura Plaza hasta el Parque Santander

Barranquilla: Monumento Joe Arroyo hasta el Paseo Bolívar

Bucaramanga: Puerta del Sol hasta la plazoleta Luis Carlos Galán

Montería: Plazoleta María Varilla hasta el Parque Simón Bolívar

Valledupar: Cinco Esquinas hasta el Parque de las Madres

Santa Marta: Plazoleta del Camellón en monumento Rodrigo Bastidas hasta la Catedral

Villavicencio: Centro Comercial Viva hasta el Parque Los Libertadores

Popayán: Centro Comercial Campanario hasta el Parque Caldas

También hay convocatorias en Miami, Nueva York y un grupo de 400 mujeres en Ecuador. Se está armando un grupo en México, pero este aún no está consolidado y a través de una vaki (mecanismo digital de crowdfunding) se están financiando.

Los detonantes

Si bien desde el inicio del Gobierno Petro sus contradictores han manifestado su inconformidad en las calles, el paquete de reformas sociales ha sido tal vez uno de los principales motivos de protesta, pues, aunque mayoritariamente los colombianos están de acuerdo con la necesidad de hacer ajustes en los frentes de salud, pensiones y laboral, a muchos no les gusta el tipo de cambios que se proponen.

Dichas reformas estaban en el limbo en el Congreso, pero a última hora han recibido aire, lo que les permitirá continuar su debate en la próxima legislatura.