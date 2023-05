Así cayeron los Linterama, la banda dedicada a repartir droga en dos parques de Engativá, en Bogotá

Un contundente golpe contra el microtráfico en el occidente de Bogotá dieron las autoridades, tras 10 meses de una exhaustiva labor investigativa. La Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá, en colaboración con la Fiscalía General de la Nación, llevaron a cabo un exitoso operativo destinado a desmantelar al grupo de delincuencial conocido como Linterama, que se había vuelto el ‘dolor de cabeza’ de la comunidad en la localidad de Engativá.

Tras las irrefutables pruebas que demostraron la solidez de las investigaciones en curso y la actividad delictiva del grupo, un juez emitió órdenes de captura y los uniformados, en una coordinada operación, sorprendieron a los miembros de Linterama.

Cayeron los Linterama, la banda dedicada a repartir droga en dos parques de Engativá, en Bogotá. - Foto: Policía Nacional

Durante los allanamientos y registros, los uniformados de la Policía de Bogotá incautación de elementos de suma importancia relacionados con las actividades al margen de la ley de la organización en el occidente de la capital. Ente los elementos decomisados están 1754 gramos de alcaloide de cocaína, evidencia crucial para desarticular la red de tráfico y fabricación de estupefacientes, y se confiscaron dos armas de fuego.

Los delitos por los que se realizaron las capturas y que afectan directamente a la comunidad en la localidad de Engativá son tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones, y uso ilícito de armas de fuego.

De igual forma, los detenidos deberán responder por violencia contra servidor público, ya que son señalados de atentar contra funcionarios públicos.

Los miembros de Linterama propagaban la inseguridad en los parques Granjas del Dorado y Linterama, en Engativá. - Foto: Policía Nacional

Los miembros de Linterama propagaban la inseguridad en los parques Granjas del Dorado y Linterama, en Engativá. - Foto: Policía Nacional

Los miembros de Linterama propagaban la inseguridad en los parques Granjas del Dorado y Linterama, en Engativá. Entre los ocho capturados se encuentran tanto ciudadanos colombianos como extranjeros, incluido alias Elvis, presunto cabecilla de la organización de origen venezolano.

Estos individuos cuentan con antecedentes diversos por delitos como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, daño en bien ajeno, violencia intrafamiliar, lesiones personales y amenazas. Destaca la peligrosidad y la magnitud de las actividades criminales en las que estaban involucrados.

La Seccional de Investigación Criminal continúa trabajando en las investigaciones para desarticular por completo esta organización delictiva y llevar ante la justicia a todos los responsables de los mencionados delitos. Estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para garantizar la seguridad y el bienestar de los habitantes de Engativá.

Cayeron ocho delincuentes que eran el terror en tres localidades

Por otra parte, en una contundente ofensiva contra la extorsión, el Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá llevó a cabo una serie de actividades operativas en la última semana en la capital colombiana, logrando la captura de 8 personas. Estos individuos estaban involucrados en prácticas de extorsión que afectaban a comerciantes y bicitaxistas de las localidades de Kennedy, Tunjuelito y Usaquén.

La exhaustiva investigación realizada por los uniformados reveló que estos extorsionistas exigían pagos semanales a cambio de no atentar contra la vida e integridad física de las víctimas. Estas acciones ilegales generaban un ambiente de miedo e inseguridad en los sectores comerciales y de transporte.

Golpe contra la extorsión en Bogotá dejó ocho delincuentes que eran el terror en tres localidades. - Foto: Policía Nacional

Gracias al trabajo y compromiso del Gaula, se logró desmantelar esta red de extorsión, brindando alivio a las comunidades afectadas y enviando un mensaje claro de que la extorsión no será tolerada en la ciudad. La captura de estos 8 individuos representa un paso importante en la lucha contra este delito y en la protección de los derechos de las víctimas.

Tras las maniobras policiales destaca la captura de alias Niche, quien era el segundo al mando y jefe del brazo armado de la peligrosa estructura delincuencial conocida como Los Satanás en Bogotá. Este sujeto era el responsable directo de las extorsiones a los comerciantes en las localidades mencionadas.

Una de las pruebas contra ‘Niche’ fue una grabación en la que lanzó fuertes advertencias contra una de sus víctimas: “Estoy llamándolo por la mejor manera que puedo ver. Lo estoy llamando es para que usted se alinee con nosotros. Somos la organización más peligrosa ahorita en Bogotá. Necesito que por cada chana (negocio) de esa que usted administre, necesito que me den 15 mil pesos diario, porque si no me lo dan, voy a mandar matar cualquier chofer de esos”.

Durante el operativo, se incautaron pruebas materiales y evidencia física que vinculan directamente a alias Niche con las actividades ilícitas de extorsión. Estas pruebas resultaron fundamentales en el proceso judicial que se llevó a cabo en su contra, y ahora deberá enfrentar la justicia por sus actos.