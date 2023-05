Aterrador: así es como la banda Satanás extorsiona a comerciantes y bicitaxistas en Bogotá; “Si no me dan la plata, mandaré a matar inocentes”

SEMANA conoció varios audios y videos escalofriantes en los que queda en evidencia la forma como la banda conocida como Satanás propaga el terror en el sur de Bogotá.

En los audios, militantes de la estructura criminal, por medio de intimidaciones, extorsionan a comerciantes y bicitaxistas para que accedan a sus pretenciones económicas, que oscilan desde los $15 mil hasta los $2 millones, para no atentar contra sus vidas ni las de sus familiares.

“Muy buenas noches, mi amigo, ¿cómo le va? Ve, por aquí le habla Satanás. Estoy llamándolo por la mejor manera que puedo ver. Lo estoy llamando es para que usted se alinee con nosotros. Somos la organización más peligrosa ahorita en Bogotá. Necesito que por cada chana (negocio) que usted administre, necesito que me den 15 mil pesos diario, porque si no me lo dan, voy a mandar matar cualquier chofer de esos. Inocente no es inocente. Ya yo sé dónde usted vive y todo su apartamento. Sé dónde queda ese apartamento, entonces, por favor, no quiero llegar a una mala manera, ¿me entiende?”, se escucha en uno de los audios conocidos por SEMANA, donde uno de los delincuentes, al parecer, venezolano, hace las intimidaciones.

Sin bastarle con amenazar a la víctima de atentar contra su integridad y la de su familia, le hace una contundente advertencia: “Si me bloqueáis, no tratáis comunicaciones, o tratáis de averiguar quién soy yo, o no me respondéis los mensajes, atenete a las consecuencias. Mañana mismo empieza a hacerte la guerra en esa maldición. Así que respóndeme los malditos mensajes o te atendrás a las consecuencias. Vos me decís o jugamos al gato y al ratón. Ahí te lo dejo. Buenas noches”.

Los Satanás son el terror de comerciantes y bicitaxistas en el sur de Bogotá; los extorsionaban a través de fuertes intimidaciones. - Foto: Policía Nacional

Ante esto y tras la denuncia de la víctima, en una acción operativa de gran importancia, unidades del Grupo Antisecuestro y Antiextorsión (Gaula) de la Policía de Bogotá, lograron la captura del responsable de las intimidaciones y de otro secuaz, ambos miembros de los Satanás.

Estos sujetos se dedicaban a extorsionar a comerciantes, bicitaxistas y personas del transporte informal en la localidad de Kennedy, exigiendo pagos semanales que oscilaban entre $1.000.000 y $2.000.000.

Uno de los capturados, conocido como alias El Niche, era reconocido en el sector como el líder del brazo armado de la banda. Su detención representa un duro golpe para esta organización criminal y evidencia el compromiso de la Policía Nacional en desmantelar estas redes delictivas que amenazan la seguridad ciudadana.

Durante el operativo, las autoridades incautaron cinco panfletos alusivos a la estructura delincuencial. Estos panfletos constituyen pruebas contundentes que confirman la participación de los capturados en actividades criminales, fortaleciendo así la investigación en curso.

Uno de los panfletos con los que la banda Los Satanás, que opera en Bogotá, intimida a los comerciantes. - Foto: Policía Nacional

En el marco del ‘Plan Antiextorsión’ que adelantaron las autoridades, en total fueron ocho los delincuentes capturados, entre ellos los dos miembros de los Satanás. Entre los otros seis, dos personas fueron capturadas por su presunta participación en un caso de extorsión a un comerciante en el sector de Abastos.

Estos individuos, cuya identidad no ha sido revelada, exigían una suma de $50.000.000 al comerciante bajo la amenaza de atentar contra su vida y la de su familia. La valiente denuncia de la víctima permitió a las autoridades emprender una rápida y efectiva acción para poner fin a esta situación angustiante.

“Yo sé que tú has colaborado todas las veces que he llamado, pero ya se me escapa de las manos. Los patrones están pidiendo la cabeza de ustedes y la de tus compañeros que no quisieron colaborar. Entonces, lo que te vas a jugar es la vida de ustedes y la de sus familiares. Tu cabeza vale $50 millones, tienes 48 horas para reunirlos”, se oye en una de las llamadas extorsivas, a lo que la víctima responde: “No, eso es mucha plata, ¿de dónde saco esa plata?”

Momento en que llaman a la víctima para exigirle $50 millones para no atentar contra su vida y la de su familia. - Foto: Policía Nacional

Entre los detalles que han salido a la luz, destaca el hecho de que uno de los capturados es un menor de edad, de apenas 17 años. Además, los uniformados revelaron que la víctima del delito conocía a uno de los capturados, ya que este último trabajaba en el sector de Abastos. Este factor sugiere que la extorsión pudo haber sido planeada con conocimiento interno.

Finalmente, los otros cuatro capturados, dos de nacionalidad venezolana, fueron detenidos en el sector de San Cristóbal Norte, en Usaquén. Estas personas están involucradas en el caso del hurto a un bicitaxi, mediante la modalidad de atraco.

Realizaban exigencias económicas a la víctima para la recuperación del vehículo y la posterior entrega de las pertenencias hurtadas. El testimonio de la víctima y reconocimiento fueron fundamentales para el avance de la investigación.

Cabe recordar que en lo corrido de 2023 se han ejecutado un total de 65 capturas relacionadas con delitos de extorsión, lo que representa un incremento del 97% en comparación con el año 2022, donde se realizaron 33 capturas, según la Policía.