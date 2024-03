Así eran las visitas de Piedad Córdoba a su finca en los Llanos Orientales. Tejo, baile y aguardiente no podían faltar. Esto cuentan sus empleados

La finca Ari Ari en la vereda La Tigrera de Puerto Lleras (Meta) se convirtió en un refugio para la polémica exsenadora Piedad Córdoba, quien pasó allí gran parte de sus últimos 12 años de vida. Además de iniciar la construcción de un proyecto de agroturismo que no llegó a completar, su presencia en la zona la convirtió en una figura destacada. No solo intentaba atraer visitantes a una región del país que no suele recibir turistas, sino que también generaba empleo y se integraba con la comunidad local durante su estancia allí.