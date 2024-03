Esta es la imponente hacienda que Piedad Córdoba le heredó a su familia. SEMANA llegó a las profundidades del Meta para conocer el millonario predio en Puerto Lleras

Tiene 144 hectáreas y está ubicada sobre un filo en la vereda La Tigrera de Puerto Lleras, a dos horas desde Villavicencio, en una región dominada por las Farc de Iván Mordisco y donde rara vez se observa un militar o un policía en la carretera. Hoy en la zona se respira una aparente calma chicha, pero todos saben que la guerrilla no se ha ido.

Arriba, los cuartos del hotel quedaron construidos, pero no han recibido al primer huésped. A la derecha, las estructuras de la entrada de la hacienda, que no se terminaron. | Foto: Francisco Arguello

El desvío es por una carretera destapada y polvorienta por el insaciable verano, un tramo de 5 kilómetros aproximadamente que Piedad Córdoba quiso pavimentar, pero no lo consiguió porque la muerte se le adelantó. Escasamente, reparó el acceso varias veces con material de río. Arrendó por horas el servicio de retroexcavadoras para que alisaran temporalmente la ruta por donde ella ingresaba con sus cuatro camionetas blindadas y escoltada hasta los dientes los fines de semana, cuando se encerraba en su finca y recibía comensales. Todos, con vehículos de alta gama y vidrios polarizados, relata la comunidad.

El negocio no tiene letrero. Piedad –dicen los vecinos– falleció con la ilusión de inaugurar su establecimiento al público. Ni siquiera alcanzó a obtener el registro único de turismo que le permitiría operar.En Facebook lo promocionan desde 2020 como “el secreto mejor guardado del Meta (...). La verdadera y mejor opción de descanso agroecológico”. Anuncian que pronto abrirán sus puertas. No obstante, no ocurrirá. El número telefónico de contacto sigue vigente. Pertenece a Natalia Castro, la hija periodista de Piedad, quien le manejó sus redes sociales.