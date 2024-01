“Era una persona con mucho poder”: Ingrid Betancourt habla sobre los temas judiciales que afrontaba Piedad Córdoba

Tras la pregunta a Betancourt sobre por qué la justicia no condenó o llevó a los estrados a Piedad Córdoba, la exsenadora y también excandidata presidencial, inició diciendo que la fallecida senadora “era una persona con mucho poder; tenía mucha influencia, tenía muchos contactos, tenía una manera de hacer presión sobre la gente”.

A renglón seguido, Betancourt Pulecio añadió que a la fallecida senadora la perseguía la farcpolítica y que esto no era simplemente una amistad. “Era haber tomado decisiones que podían haber afectado la seguridad nacional, podían haber implicado recepción de dineros ilícitos”.

“El interés de Piedad Córdoba fue que no me liberaran para poder cobrar el trofeo”: Ingrid Betancourt y sus recuerdos tras la muerte de la exsenadora

Contexto: “El interés de Piedad Córdoba fue que no me liberaran para poder cobrar el trofeo”: Ingrid Betancourt y sus recuerdos tras la muerte de la exsenadora

“Es muy posible que haya muerto de un ataque cardíaco, pero, en el caso mío, que he visto tantas cosas en la vida, no puedo no pensar que, de pronto, ella (Piedad Córdoba) sabía todo e incomodaba a mucha gente también. Es probable que nunca sabremos la verdad de esos hechos”, complementó la excandidata presidencial en Vicky en Semana.