Sindicatos no se prestarán “para entregarle las banderas” a Petro en las marchas del primero de mayo: “no es un país socialista”

En el espacio de Vicky en Semana , líderes de organizaciones sindicales en Colombia expusieron por qué no saldrán a las calles del primero de mayo. Además, criticaron que el Gobierno Petro no solo busca politizar las marchas, sino también ideologizarlas.

“Nosotros no estamos de acuerdo en cómo está dirigiendo este país, no estamos de acuerdo en cómo quiere hacer sus reformas, no estamos de acuerdo con el irrespeto que se le da a quienes pensamos diferente, cuando nos tildan de ‘derechistas’, ‘ultraderechistas’ (...). Nosotros no nos vamos a prestar para ese juego”, insistió el presidente de la CGT Antioquia.