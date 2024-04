Marchas del 1 de mayo: puntos de concentración en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla

Por otra parte, desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro también se ha instado a que las personas afines a su gestión participen en las marchas, a manera de apoyo a las reformas que ha venido tramitando. No obstante, este llamado ha sido criticado por algunos sectores laborales, como la Confederación General del Trabajo (CGT) de Antioquia, pues decidió no participar en la jornada de marchas señalando que “es el día de los trabajadores, no de Petro”.