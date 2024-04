Sindicatos se bajan de la marcha del 1 de mayo por intromisión de Petro: “No estamos de acuerdo en cómo está dirigiendo este país”

“No se va a prestar -El CGT Antioquia- para entregarle las banderas al Gobierno nacional en cabeza del señor presidente. Es que el movimiento sindical tiene que tener su autonomía, su independencia. Entonces nosotros mal haríamos en decirle mañana, 1 de mayo, que vamos a acompañarlo a él en todo ese tipo de situaciones que él quiere adelantar, hacer. Nosotros no estamos de acuerdo como está dirigiendo este país. No estamos de acuerdo cómo quiere hacer sus reformas. No estamos de acuerdo con el irrespeto que se le da a quienes pensamos diferentes”, dijo Gómez en Vicky en Semana.

En tal sentido, Ospina advirtió que quienes hacen parte de Utipec no saldrán a las marchas de este miércoles. “Nosotros hemos dicho, no le vamos a caminar a ese juego. Nosotros los trabajadores somos independientes, autónomos, y seguiremos defendiendo nuestra industria y nuestro país y por eso, no nos vamos a quedar callados el 1 de mayo, pero no le vamos a salir a esa marcha”, advirtió.