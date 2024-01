Atención: falleció la senadora Piedad Córdoba

Mucho de esto se conoció por los computadores del llamado canciller de las Farc, alias Raúl Reyes, muerto en Ecuador en marzo de 2008 durante un operativo militar ejecutado desde Colombia, pero dicha información no pudo ser judicializada por no haber sido recaudada conforme a la ley.

Sobre cómo veía al Gobierno Petro, en esa entrevista señaló: “Me siento muy satisfecha, contenta. Fueron muchísimos años esperando un momento como este, casi más de 30 años, yo llegué al Congreso con Gustavo en 1991. Yo venía de Antioquia y ellos acababan de firmar el acuerdo de paz con el M-19. Uno esperaría que las cosas (en la Presidencia) se dieran muy fácilmente y no ha sido así. No ha sido fácil. Son cambios profundos, estructurales, tienen que ver mucho con la igualdad, la fraternidad, con algo que ha sido central para él y muchos de nosotros, que es la vida”.

Sobre las cosas que no le gustaban del Gobierno, la entonces congresista dijo: “Hay una falla grande en el tema de la comunicación. La mayoría de la gente, muchas veces, está desinformada por la falta de una estrategia comunicacional. Hace falta una batalla comunicacional mucho más poderosa para que la gente se comprometa no solamente con el cambio, sino que se enamore de ese cambio. Que se enamore de lo que decían en la Revolución Francesa: igualdad y fraternidad. Si la gente está informada, sabe para dónde vamos, y conoce que esas reformas son estructurales, tiene la capacidad de empujar”.

“A Uribe no, porque no pienso como él. No es una aversión personal, sino que tenemos posturas muy diferentes frente al país, la autoridad, la vida, el Gobierno. Le reconozco que es frentero. Si te va a dar, te da de frente, como somos todos los paisas”, señaló.

Sobre Santos, afirmó: “Sería muy mezquina no reconocer el esfuerzo que hizo frente a la paz. Acuérdense de que pierde el plebiscito y lo mismo le podría pasar a Gustavo, y se lo dije a Santos varias veces: hay que comunicar, hay que comunicar, hay que comunicar. Jamás lo hizo. Santos no me quiere, pero es una cosa que no lo puedo obligar. En un libro escribió que no quería que yo estuviera en el acuerdo de paz. Punto. Y ya”.