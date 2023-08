Así reaccionó Andrea Petro a las explosivas revelaciones que hizo su hermano Nicolás Petro sobre ella

“Sentí que me utilizaron como una ficha de ajedrez, que en el momento en que ya no era útil ahí sí me dieron la espalda. Ahí sí me pusieron para que me devoraran completamente. Incluso, miembros de mi familia ni siquiera querían tomarse una foto conmigo. Es una situación que me tiene destrozado, triste, deprimido”, señaló inicialmente.