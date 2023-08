La cruda confesión de Nicolás Petro sobre el trato que le daba el presidente Petro a su madre: “Eso duele muchísimo”

Luego, sentenció: “Él me pagaba el colegio y todo eso, pero la parte afectiva no. Ahí estuvo el vacío. Pasaban meses sin recibir una llamada de mi papá a preguntarme: Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ese tipo de conversaciones yo nunca las tuve con él. Mi mamá lo acompañó, estuvo con él en el monte. Bueno, yo creo que a él se le habrá olvidado eso”.

Con respecto al “yo no lo crie” del presidente, Petro Burgos aseguró que no es culpa suya que su padre no lo haya criado. Además, señaló que el hoy jefe de Estado fue quien abandonó a su madre cuando él era un bebé recién nacido.

“Esa es la realidad. No es culpa mía que él no me haya criado. Siendo yo muy pequeño, él se fue a vivir a Europa, entonces, obviamente fue una relación bastante distante y fría por parte de él. Vicky, yo siempre he querido a mi papá y siempre lo he admirado muchísimo. Él, para mí, era mi superhéroe, realmente. Pero siempre fue una relación muy distante y fría por él”, enfatizó.