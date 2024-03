Así reaccionó Gustavo Bolívar al ver la Plaza de Bolívar llena durante marcha contra el presidente Petro

Atención: Corte aún no elige fiscal. Luz Adriana Camargo ya llegó a 12 votos y Amelia Pérez se desinfló. Magistrados están en receso y buscan un consenso

Contexto: Atención: Corte aún no elige fiscal. Luz Adriana Camargo ya llegó a 12 votos y Amelia Pérez se desinfló. Magistrados están en receso y buscan un consenso

Ante estas declaraciones, el actual director del DPS , Gustavo Bolívar, no se quedó callado y reaccionó sobre lo que aconteció en la plaza durante las marchas en contra del Gobierno Petro. Asimismo, aprovechó la coyuntura para enfatizar que la protesta nunca debe ser criminalizada.

“Haga el paralelo entre los ojos y las vidas perdidas, entre las marchas de hoy y las del tiempo en el que Iván Duque y Claudia López gobernaban. No hay democracia si la protesta es criminalizada. ¿Cuántos ojos han perdido los uribistas en sus 20 marchas? ¿Cuántos muertos o heridos?: Cero”, sentenció el exsenador.

Haga el paralelo entre los ojos y las vidas perdidas entre las marchas de hoy y las del tiempo en que Duque, ud y Claudia gobernaban. No hay democracia si la protesta es criminalizada. ¿Cuántos ojos han perdido los uribistas en sus 20 marchas? ¿Cuantos muertos o heridos?: Cero https://t.co/tb03UNknPb

Las marchas tampoco pasaron desapercibidas para el presidente Gustavo Petro, por lo que se manifestó rápidamente en las redes sociales. El mandatario indicó que las movilizaciones fueron convocadas por un grupo de personas que no quieren un cambio para el país.

Igualmente, el cordobés afirmó que no se presentó ningún hecho grave de importancia en la marcha de este miércoles, recordando así que hace tres años cerca de 80 manifestantes fueron asesinados, según él, durante el llamado estallido social.

“Hoy tenemos manifestaciones de quienes no quieren cambiar el país. Está bien, siempre habrá fuerzas, que saliendo de los privilegios, no quieren perderlos, pero las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren una transformación de Colombia porque no se vive bien”, precisó inicialmente.