John Poulos no asistió a diligencia judicial tras confesar que mató a Valentina Trespalacios. Fracasó audiencia contra el estadounidense

Igualmente, el norteamericano puntualizó que nunca había estado involucrado en una situación igual, por lo cual no supo cómo actuar . Asimismo, señaló que no acudió a las autoridades debido a que en Estados Unidos, según él, tienen la percepción de que la justicia en Colombia es corrupta y que lo iban a matar en la cárcel.

“Quedé destruido, yo a ella la amaba. Había estado con ella nueve meses, hablábamos todos los días. Imagínense matar a alguien a quien uno ama. La habitación me daba vueltas, era una sensación horrible. Había consumido muchas drogas ”, precisó.

Poulos, sin embargo, no asistió hoy a los despachos de Paloquemao, puesto que no se logró realizar el trámite para el traslado del acusado desde la cárcel La Picota de Bogotá, ubicada en el sur de la ciudad, hasta los juzgados, por lo cual el juez del caso decidió aplazar la audiencia.

“Anteriormente, se había citado a la audiencia de ayer, con posibilidad de alargue para hoy, pero no se envió la remisión al Inpec para que trasladaran directamente al ciudadano estadounidense hasta el complejo judicial. Por lo tanto, el juez dijo que no lo iba a esperar hasta que lo trajeran ”, indicó el abogado defensor en Focus Noticias.

“No recuerdo”

Poulos contó lo que había pasado la noche en la que se registró la muerte de Valentina, recalcando en esa oportunidad que él no se acordaba muy bien de lo que sucedió dentro del apartamento . No obstante, confesó que consumieron algunas sustancias psicoactivas y que habían tenido relaciones íntimas.

“Yo conocí a Valentina por Tinder. Yo sí era novio de ella, hablamos todos los días durante nueve meses. Esa noche consumimos tres bolsas de tusi con tequila y la hookah (pipa de agua). Desde ahí lo único que recuerdo es que tuvimos relaciones y me quedé dormido, pero el resto no recuerdo, es un poco confuso. Lo único que puedo decir es que yo no maté a Valentina”, apuntó el acusado en diálogo con Focus Noticias.