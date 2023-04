Atacaron base militar de El Gualtal, en zona rural de Tumaco, Nariño; tropas vivieron momentos de tensión

Momentos de verdadera tensión vivieron tropas del Ejército Nacional en la base militar ubicada en El Gualtal, zona rural de Tumaco, Nariño, este viernes 28 de abril.

“Agáchese, agáchese, se nos metieron al batallón, en la juega, en la juega, cubran arriba, se nos van a meter, están cerquita al batallón”, se escucha decir a un uniformado desesperado en un video grabado por las tropas en medio de la incertidumbre que generaron largas ráfagas de disparos en inmediaciones a la base militar.

El ataque se registró en la base militar de El Gualtal, en Tumaco, Nariño. - Foto: Fragmento de video

En otro metraje, se escucha decir a uno soldados lo siguiente: “Están atrincherados, están aquí, están tirándose -disparos- de allá para acá”.

Las primeras informaciones señalaban que no se trataba de un ataque a la base militar, sino de un cruento enfrentamiento librado por los grupos residuales de las Farc Iván Ríos y Urías Rendón.

Sin embargo, SEMANA conoció que, tras un reconocimiento con dron, quedó claro que sujetos armados, al parecer de la estructura Iván Ríos, sí quisieron cruzar los límites de la base de patrulla móvil con el objetivo de ingresar a al recinto militar.

Las tropas se alistaron para un posible enfrentamiento con el grupo armado. - Foto: Fragmento de video

“La primera reacción de los soldados fue pensar que se iban a meter a la base. Es la primera reacción que tuvieron al escuchar disparos en ambos sentidos”, dijo una fuente a este medio.

Los grupos armados no lograron su cometido y el ingreso a la base militar no ocurrió. Hasta el momento, no hay reporte de heridos o muertos en esta incursión.

“El personal está sin novedad, no hay soldados heridos. Se hizo un registro y tampoco se encontraron cuerpos de estas estructuras que hubiesen sido abatidos”, añadió la fuente.

Golpe a la estructura Iván Ríos

Tres miembros de las redes de apoyo de la disidencia frente Iván Ríos fueron capturados a finales del año pasado, en el municipio de Tumaco, Nariño. Entre los detenidos figura Carlos Adrián Valencia Ospina, alias El Príncipe, hombre que estaría detrás de la masacre de tres personas.

Fueron necesarias seis diligencias de allanamiento y registro para que tropas de la Sijín y un equipo élite de la Policía detuvieran a los presuntos delincuentes, quienes tenían órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir y homicidio.

Los tres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. - Foto: Policía Nariño

Todas las actividades delictivas de estos sujetos eran cometidas bajo las órdenes de alias Mocho, hombre al mando del frente Iván Ríos. El accionar criminal lo tenían concentrado en los barrios Viento Libre y Bajito de Tumaco.

Los capturados son acusados de cometer homicidios selectivos, extorsionar a conductores y comerciantes y traficar estupefacientes en el Pacífico nariñense.

Alias El Príncipe es para las autoridades la joya de la corona de este golpe al frente Iván Ríos, pues además de los delitos mencionados es requerido por concierto para delinquir con fines de homicidio múltiple.

A este hombre le atribuyen participar en la masacre de tres personas el pasado 6 de abril de 2021, en el municipio Francisco Pizarro. Las víctimas fueron asesinadas en el muelle principal de la localidad mencionada y sus cuerpos aparecieron días después -el 9 de abril- en el muelle Bavaria del barrio el bajito en el municipio de Tumaco.

Las autoridades identificaron a los muertos como Martin Gabriel Montaño Quiñones, Dilio Marín Peralta Vásquez y Eider Eliseo Prado Estacio, quien es hijo de un reincorporado de las Farc. Alias El Príncipe habría cometido estos crímenes con la ayuda de al menos seis personas.

“En lo corrido de este año, en Tumaco y su zona rural, han sido capturados once miembros del frente Iván Ríos”, dijo el coronel Edwin Rojas Chisco, comandante del Departamento de Policía Nariño.