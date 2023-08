Ataques en las vías de Colombia han aumentado en más de un 2300 % en el último año, las historias son escalofriantes

“Ellos no son población vulnerable es delincuencia organizada que atraca y asesina a nuestros conductores”, dijo el líder del sector. Aclara que no todos buscan hacer daño, pero sí que hay unas bandas que están instrumentalizando a niños, mujeres embarazadas y migrantes para lograr su cometido.

Los conductores aseguran que no son hechos aislados y que todo forma parte de una red de delincuentes por la planeación con el que se desarrolla todo, por ejemplo, salen a tacar en puntos en los que hay fallas de infraestructura en las vías, y que obligan al conductor a andar despacio. Además, se los atracos se dan en tramos de la carreta en la que no hay señal de internet para evitar que se pida ayuda.

El llamado que hacen los conductores a las autoridades es a no hacerse los de oídos sordos frente a tantas alertas y no minimizar la situación. Porque suelen decir que grupos de hinchas están generando esta situación, pero no analizan otros factores que demostrarían que son hinchas los que están detrás de los crímenes, pues hay comportamientos que no corresponden a esa población.