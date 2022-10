Atención | Defensa del máximo jefe del Clan del Golfo, alias Otoniel, pide la nulidad del proceso por los crímenes ejecutados por su organización criminal

Por considerar que se ha presentado una violación al debido proceso, la defensa de Dairo Antonio Úsuga David, conocido con el alias de Otoniel, pidió la nulidad de todo el proceso que se adelanta en su contra por los crímenes ejecutados por la banda criminal del Clan del Golfo.

Jorge Luis González, representante jurídico de Otoniel, sostuvo que desde un principio el proceso ha estado viciado por muchas irregularidades, lo que ha afectado considerablemente los derechos fundamentales del narcotraficante, quien actualmente se encuentra actualmente privado de su libertad en una cárcel de Estados Unidos.

El abogado de Otoniel sostiene que el aval a la imputación en 2006 contra su cliente estuvo marcada por las irregularidades por el juzgado, hecho por el cual no tiene ningún tipo de validez jurídica.

El excomandante del Clan del Golfo enfrenta un juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; tortura agravada y desplazamiento forzado.

Otoniel reapareció este jueves en una audiencia. - Foto: Captura de video

En su extensa argumentación, la defensa de Úsuga David presentó tres irregularidades. La primera de ellas tiene que ver con las notables modificaciones de los hechos materia de investigación citados en el escrito de acusación, cambiando varios aspectos de los presentados durante la imputación.

“Teniendo en cuenta que la imputación fáctica es inmodificable, esta exclusión afecta los derechos fundamentales del procesado al impedirle haberse allanado a cargos de conformidad con la imputación realizada inicialmente”, sostuvo el jurista.

En el segundo caso, manifestó que se omitieron los presuntos hechos en los que habría participado el entonces máximo comandante del Clan del Golfo entre los años de 2006 y 2011.

In this photo released by the Colombian Presidential Press Office, police escort Dairo Antonio Usuga, center, also known as "Otoniel," leader of the violent Clan del Golfo cartel prior to his extradition to the U.S., at a military airport in Bogota, Colombia, Wednesday, May 4, 2022. (Colombian presidential press office via AP) - Foto: AP

Para el abogado, la tercer causal es la más grave puesto que se el mismo ente investigador, como se encuentra reseñado en las audiencias, afirmó “falsamente” que no había elementos para sustentar la imputación del delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

”La afirmación del fiscal de que no existen elementos materiales probatorios para sustentar el concierto para delinquir para traficar estupefacientes es contraria a la evidencia en poder de la Fiscalía; en otras palabras, esa afirmación de la Fiscalía es falsa”, sostuvo el abogado, quien citó que en las carpetas de evidencia entregadas a la defensa hay testimonios como el de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, y el de alias Nicolás, quienes hablan de narcotráfico en el Clan”, explicó.

Este hecho -añadió- va en contravía de lo mencionado por la propia Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia cuando avaló la extradición de Otoniel a los Estados Unidos, país en el que era requerido por una Corte por delitos relacionados con el tráfico de armas, tráfico de drogas y homicidios selectivos.

Frente a esta petición, el fiscal Mario Burgos cuestionó la posición del abogado, señalando que no existen méritos para anular todo lo actuado dentro de este proceso penal. “La Fiscalía lo que buscó fue aclarar, no eliminar el cargo; no está renunciando a la persecución penal por el cargo”, sino aclarar que no había suficientes elementos para llevarlo a juicio por ese fin de narcotráfico en ese cargo”.

En este sentido señaló que lo que dice el abogado es contrario a la verdad puesto que jamás se eliminó el delito mencionado, “Jamás le ha suprimido la Fiscalía ningún cargo”.

Este viernes, en la reanudación de la audiencia, la jueza de conocimiento de Medellín dará a conocer su decisión.