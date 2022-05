Atención: el Concejo de Bogotá eligió a Julián Ruiz como nuevo contralor distrital

En la mañana de este martes 17 de mayo, la plenaria del Concejo de Bogotá eligió como nuevo contralor distrital a Julián Mauricio Ruiz Rodríguez para el periodo 2022 – 2025, después de finalizado el proceso de convocatoria pública.

Ruiz fue elegido como contralor tras una votación de 29 votos a favor, mientras que 6 concejales votaron en blanco.

La elección de Ruiz como contralor se dio luego de una acalorada discusión en la sesión por las recusaciones presentadas en la mañana de este martes en contra de los concejales Álvaro Acevedo, Samir Abisambra y Lucía Bastidas.

La Plenaria decidió rechazar las recusaciones catalogándolas de temerarias y advirtiendo que el Concejo no puede paralizar su gestión por cada vez que se presente una recusación en el Cabildo.

Julián Mauricio Ruiz es abogado, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. Su formación académica incluye estudios en Ciencias Políticas en la Escuela Superior de Administración Pública.

Estuvo vinculado a la Beneficencia de Cundinamarca y a la Empresa Fernando Alonso Salazar Restrepo, como abogado litigante.

Ruiz viene de ser el vicecontralor general de la República desde el 2020. Anteriormente, se había desempeñado como director Jurídico en la Contraloría General de la República.

En su intervención ante la Plenaria del Concejo para defender su candidatura al cargo de contralor, Ruiz destacó su experiencia y trabajo en la Contraloría.

“Llevo 16 años al frente del servicio público en diferentes entidades del Estado. Ingresé en el año 2018 a la Contraloría General de la República, primero como director jurídico y después, desde hace dos años, como vicecontralor general del país. Mi principal logro al frente de esta entidad fue liderar desde lo jurídico la gran reforma al control fiscal que instauró el modelo de control preventivo y concomitante que sirvió como complementario al control posterior y muchas veces inoportuno que traía la Constitución de 1991″, aseguró Ruiz.

De cara a la tarea que espera cumplir al frente de la Contraloría Distrital, Ruiz afirmó: “El objetivo principal de mi labor será lograr mayores niveles de oportunidad y eficiencia en el control fiscal y en la vigilancia de los recursos de todos los bogotanos”.

Dentro del proceso de elección, Ruiz fue cuestionado por haber participado de la convocatoria de la Contraloría Distrital cuando él revisó la resolución que estableció las reglas del proceso actual.

Ante esas acusaciones, Ruiz indicó: “Frente al presunto diseño del concurso, hasta el momento no he escuchado ninguna voz en este recinto que explique cuáles fueron las supuestas reglas que yo diseñé para que de allí se derive una supuesta ventaja a mi favor”.

A renglón seguido, explicó los detalles de la Resolución 628 de 2019 de la Contraloría General y que lo ha tenido en el centro de las críticas. “El acto legislativo de 2019 dispuso una orden constitucional para la Contraloría General de desarrollar los términos generales de la convocatoria para la elección de contralores territoriales, pero apegados a las condiciones de la Constitución. Antes estaba establecido que las entrevistas tenían un valor del 10 %, pero esa calificación era subjetiva, ahora lo que establece esta resolución es que el 60 % corresponde a la prueba de conocimientos y el 40 % a lo que establece la hoja de vida”.

En ese orden de ideas, Ruiz puntualizó: “Yo no encuentro ninguna ventaja a mi favor y por eso mismo me inscribí, de lo contrario no hubiera puesto en juego mi carrera profesional que no tiene una sola tacha ni una sola investigación”.

Julián Mauricio Ruiz asume desde hoy como contralor distrital en reemplazo de José Enrique García, quien se viene desempeñando como contralor encargado desde el pasado primero de marzo.

Cabe mencionar que García asumió el cargo de manera temporal luego de que el contralor Andrés Castro finalizara su periodo el pasado 28 de febrero.

Los otros dos integrantes de la terna que aspiraban a ser elegidos como contralor eran Luis Fernando Bueno González, quien fue contralor de Barrancabermeja entre 2008 y 2011; y Sandra Patricia Bohórquez, actual gerente administrativa y financiera de la Contraloría General de la República.