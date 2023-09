Atención: el personero de Corinto, Cauca, le pide al Gobierno de Gustavo Petro que reubique la estación de Policía atacada por las disidencias de las Farc

“Ese puesto de policía no está protegiendo a los ciudadanos corinteños. Todo lo contrario, es la población civil quien está protegiendo a los uniformados que se mantienen ahí. Es una estación de policía que está muy mal ubicada”, señaló el representante del Ministerio Público.

Y añadió: “es una estación de Policía que está ubicada frente a un colegio con más de 900 estudiantes. Es un puesto de policía que tiene al lado una estación de bomberos, que tiene una concha acústica que alberga más de 5.000 habitantes cuando se hacen actividades culturales, tiene al frente una alcaldía municipal que fue estallada con una bomba en el 2021. Los propietarios de las casas aledañas, a la estación de policía, no viven ahí, no las pueden vender, no la pueden alquilar y tienen que pagar impuestos sobre esos bienes”.