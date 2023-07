Lo último: expulsan del país al canadiense que golpeó brutalmente a policía en el aeropuerto El Dorado

Vince-Tong Sozio, el ciudadano canadiense que quedó grabado en video cuando golpeaba a un patrullero de la Policía en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, fue expulsado este viernes 21 de julio del país por funcionarios de Migración Colombia.

Con sus pertenencias y su mascota, el extranjero, de 34 años, fue embarcado por los funcionarios de la entidad en un vuelo dispuesto para su expulsión.

La decisión fue tomada luego de que la Fiscalía General no pidiera la medida de aseguramiento contra Vince-Tong Sozio, a pesar de que el ente judicial imputó, inicialmente, el delito de violencia contra servidor público en circunstancia de agravación y explicara en detalle cómo ocurrieron los hechos que derivaron en la captura del canadiense.

Momento en que el canadiense espera para ser expulsado del país por funcionarios de Migración Colombia. | Foto: Migración Colombia

Vince-Tong Sozio es embarcado en un avión y expulsado de Colombia por funcionarios de Migración. | Foto: Migración Colombia

Durante la diligencia de imputación, el extranjero negó los cargos endilgados por la Fiscalía General y se declaró inocente, a pesar de quedar grabado en video mientras incurría en el delito que motivó su captura.

La fiscal a cargo de la investigación detalló cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrió el brutal ataque contra el uniformado. En los videos quedó registrado el instante en que el canadiense se lanzó sobre el patrullero Jhon Favio Largacha, con el objetivo de quitarle su arma de dotación.

Según el expediente presentado ante la juez, había pruebas suficientes para demostrar la actuación violenta del extranjero con el ánimo de desarmar al patrullero, lo que en criterio de la Fiscalía se convertía en una situación de riesgo. Gracias a las acciones de los ciudadanos que se encontraban en el lugar, se logró frenar el ataque del extranjero.

El ente acusador le pidió a la juez 45 de control de garantías que legalizara la captura del extranjero. Se advirtió que su detención ocurrió en flagrancia y que, en todo momento, se le respetaron los derechos. Además, se le brindó un traductor en la audiencia y un abogado de oficio.

Momento en que el ciudadano canadiense, de 34 años, agrede al policía en el aeropuerto El Dorado. | Foto: Montaje Semana / Cpatura de pantalla video publicado por la cuenta en Twitter @ANIABELLO_R

El canadiense, que aseguró que era boxeador, pidió en repetidas oportunidades la posibilidad de hablar, de explicar lo que ocurrió, tras advertir que estuvo por más de cuatro días en aeropuerto El Dorado en pantalón corto y chanchas. Además, dijo que no había comido nada y estaba cansado.

“Cuando hablo con el defensor, le digo que he estado en el aeropuerto por cuatro días y no había comido y no estaba pensando muy claramente, entonces quiere tener la oportunidad de aclarar varias cosas en la misma audiencia”, dijo el traductor del extranjero.

Entre el material presentado como prueba por la Fiscalía se radicó la denuncia del uniformado en donde se incluyeron detalles de los hechos. El policía reveló en detalle cómo ocurrió el ataque, cuando justamente el extranjero buscaba, a toda costa, arrebatarle su arma de dotación.

“Yo trato de alejarlo con mi mano izquierda, el armamento lo tengo en el lado derecho de mi cintura, lo coloco en un lugar donde no lo pueda coger. Lo trato de alejar para evitar que el señor me despoje del armamento y ocurra una tragedia, porque inicialmente lo que el señor quería era despojarme del armamento”, explicó el uniformado.

Jhon Favio Largacha, el patrullero de la Policía atacado por canadiense en aeropuerto El Dorado. | Foto: Policía

El patrullero John Favio Largacha aseguró que tras repasar los videos en los que aparece junto al canadiense, piensa en la gravedad de los hechos y de lo que pudo ocurrir si este agresor le hubiese quitado su arma de dotación. Las imágenes son perturbadoras, no solo por la violencia, sino por la actitud del atacante que no se detuvo un segundo en la golpiza, de no ser por los ciudadanos que intercedieron en favor del policía.

“Decido ir al baño. Al salir del mismo, un sujeto se me abalanza por la espalda y trata de quitarme mi pistola de dotación; me doy vuelta, le pregunto al señor qué le pasa, no me contesta, hace caso omiso y caminó unos pasos adelante, yo al ver obviamente la actitud del señor pido apoyo por el radio de comunicaciones para poder individualizar”, explicó el uniformado.

Captura del Vince-Tong Sozio tras la agresión al patrullero en la terminal aérea de Bogotá. | Foto: captura de video publicado en Twitter @ANIABELLO_R