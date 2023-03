Atención | Fiscalía le pidió información a la Asamblea del Atlántico sobre sueldo e ingresos del diputado Nicolás Petro

La Fiscalía Delegada para la Seguridad Social le solicitó formalmente a la Asamblea del Departamento del Atlántico información sobre Nicolás Petro Burgos, en el marco de la investigación preliminar que se adelanta contra el diputado, por presuntamente haber recibido mil millones de pesos del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez, alias El Hombre Marlboro, y el contratista Alfonso Hilsaca Eljaude, conocido como El Turco.

Nicolás Petro en la Asamblea del Atlántico este 14 de marzo de 2023. - Foto: Autor anónimo

En el documento, enviado a la Asamblea, se pide remitir toda la información que repose en la base de datos relacionada con “la calidad de diputado de esta asamblea, así como los soportes de nómina mes a mes, correspondiente al periodo acreditado, incluidas las prestaciones ordinarias y extraordinarias y los pagos generados por diversos conceptos”.

La explosiva entrevista que Day Vásquez le concedió a SEMANA cambió las metas del Pacto Histórico en las elecciones regionales de 2023. El discurso del “cambio” quedó sin piso. - Foto: redes sociales

Esta información se solicitó con el fin de corroborar estos ingresos con las cuentas bancarias de Petro, quien habría recibido esta suma de dinero en la recta final de la campaña presidencial en el 2022. Sin embargo, estos recursos los habría utilizado para sus gastos personales, entre estos, la compra de un penthouse en la capital del Atlántico.

En la entrevista exclusiva con SEMANA, Day Vásquez -exesposa de Nicolás Petro, advirtió que en diferentes reuniones en su casa en la capital del Atlántico el entonces pareja sentimental “cuadró” el recibimiento de este dinero, sin embargo, nunca lo envió a la campaña sino que se quedó con él.

Reapareció Nicolás Petro en la Asamblea de Atlántico este 14 de marzo. - Foto: Autor anónimo

“(...) Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama; también le recibió en mi apartamento”, señaló Vásquez en la entrevista exclusiva con la directora de SEMANA, Vicky Dávila.

Esclarecimiento a la opinión pública y medios de comunicación. pic.twitter.com/KZScxWWWk0 — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) March 2, 2023

El pasado 13 de marzo, Petro fue notificado también de la investigación disciplinaria que se adelanta en su contra.

No renunciará

El pasado martes, Nicolás Petro reapareció ante la Asamblea del Atlántico. En compañía de sus dos abogados anunció que no renunciará a su cargo y que demostrará su inocencia frente a los señalamientos hechos en su contra en los últimos días.

“En los últimos días he vivido un linchamiento social y mediático sin precedentes. He sido lapidado, culpado, incriminado y desprestigiado en titulares de prensa, quienes han vulnerado mi derecho a la presunción de inocencia”, dijo.

Nicolás Petro y Samuel Santander Lopesierra sostuvieron un emotivo encuentro en Cartagena, el cual probaría que sí se conocían. - Foto: SEMANA - A.P.I

A la opinión pública y sus electores, especialmente a los del Atlántico, les expresó: “Me defenderé desde el plano legal de las acusaciones en mi contra; todo ante los órganos pertinentes, allí me referiré al respecto”.

Leyendo un comunicado de prensa, Nicolás Petro enfatizó: “Ratificaré mi inocencia, demostraré que no he recibido dineros ni del narcotráfico ni de la corrupción como lo han asegurado. Ante las especulaciones y mentiras que se han lanzado en mi contra, me permito aclarar que no es cierto que tenga como propiedad un penthouse de 2.500 millones de pesos”.

Nicolás Petro no ha presentado la declaración pública de los bienes y rentas desde el 2020, cuando fue elegido diputado. - Foto: Autor Anónimo

Además, aclaró que él no paga cifras elevadas de arriendo. “Eso es falso”, destacó.

Tampoco es cierto, según él, que hubiera abandonado el país para refugiarse en México o Estados Unidos. “Nunca he estado desaparecido, he estado en mi lugar de residencia todo el tiempo. Ante las falsas insinuaciones de que los entes legales no me han podido notificar, les refiero que hay términos legales”.

Gustavo Petro con su hijo Nicolás Petro - Foto: Facebook Nicolás Petro

Se refirió a sus extractos bancarios que fueron revelados ante la opinión pública en medio del escándalo que le desató su expareja. “Están debidamente justificados los pagos de nómina, cesantías, vacaciones y demás derechos adquiridos como diputado del Atlántico”, enfatizó.

“Solicito a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección garantizar y reforzar la seguridad de mi expareja sentimental, Day Vásquez, y que las denuncias que viene realizando en sus redes sociales se hagan con nombre propio. No puede quedar manto de duda sobre los responsables de hechos tan graves como la intimidación y las amenazas”.