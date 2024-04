Atención | Irene Vélez, a responder en juicio disciplinario por mover sus influencias para que sus hijos salieran del país

Para la Sala de Instrucción existió una presión utilizándose el cargo, rechazando así los argumentos de la defensa de la ahora exministra que indicó que todo se trató de un favor. “(...) no pudiendo valorarse este comportamiento como un simple acto de cortesía, en tanto ello demandó un actuar contrario al ordenamiento jurídico, al cual se accedió en virtud de la solicitud desplegada por la investigada, que no haber mediado no se hubiera concretado el proceso de emigración, como en principio lo hizo saber el primer oficial que atendió el caso”.

En este sentido se señaló que pese a que los funcionarios de Migración Colombia advirtieron que nunca se declararon presionados por la Ministra, lo cierto es que sí se presentó la solicitud directa para omitir este trámite que deben cumplir todos los colombianos y es que los padres certifiquen el respectivo permiso para la salida de menores de edad. De no hacerlo, según indican las normas, simplemente no podrán abandonar suelo colombiano en la terminal aérea.

“Si bien los referidos funcionarios, indicaron que la investigada, no usó en la conversación que sostuvo con ellos, expresiones imperativas, como ‘usted no sabe quién soy’ o frases similares, lo cierto es que se prevalió de su cargo para hacer la solicitud. En ese sentido precisó Boris Estrada no sentí que me estuvieran dando órdenes, pero si una solicitud respetuosa”, señala el documento de la Procuraduría.