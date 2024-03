Otro diplomático del Gobierno Petro en la cuerda floja. Demandan nombramiento de Guillermo Reyes como Embajador en Suecia

Un nuevo nombramiento diplomático del gobierno de Gustavo Petro está a punto de caerse. Se trata, esta vez, de nada más y nada menos que el de Guillermo Francisco Reyes González , quien salió del Ministerio de Transporte, bajo una muy criticada gestión, para llegar a la Embajada de Colombia en Suecia. SEMANA revela en exclusiva la demanda que alega que no cumple con los requisitos mínimos para ocupar ese importante cargo.

Y es que se alega que en el nombramiento de Reyes González como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario se presentaron, mal contadas, once irregularidades. Entre las más graves se encuentra el hecho que no hace parte de la carrera diplomática y no ha acreditado, nunca, un manejo de un segundo idioma; requisito fundamental para las relaciones internacionales como lo establece claramente el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.