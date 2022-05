Atención: Iván Duque descartó compra del avión presidencial ecuatoriano

El jefe de Estado fue categórico en señalar que “en mi gobierno no se va a comprar ningún avión”.

El mandatario Iván Duque le salió al paso a la polémica sobre la supuesta compra que iba a realizar su gobierno del avión presidencial de Ecuador. Aseguró que no se va a adquirir la aeronave que estaría avaluada en más de 8 millones de dólares.

El mandatario colombiano al ser cuestionado por la información que estaría saliendo desde el país vecino, manifestó que será el próximo presidente el que tome la decisión sobre la adquisición de aviones.

“Colombia ha tenido conversaciones con el Ecuador sobre un avión que ellos tienen a disponibilidad, pero quiero ser enfático en esto, no se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi gobierno”.

Quiero ser preciso y ratificar que el proceso de venta del avión Legacy EMB 135-BJ se encuentra a cargo de @inmobiliar, quien informará los detalles de la transacción cuando esta concluya. https://t.co/pOjUBqO5z2 — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) May 17, 2022

Y agregó el jefe de Estado en su declaración: “Es una decisión que queremos dejar allanados los estudios y las opciones y que sea el próximo gobierno el que tome la decisión”.

“Dicho eso, es absolutamente claro que aviones que tienen más de 40 años para ese tipo de servicios representan un riesgo y ese riesgo se hace inminente a partir del año 2023, me parece preciso dejar los estudios y los análisis y que sea el próximo gobierno el que tome la decisión”, recalcó.

No obstante habló del riesgo que tienen algunos aviones de la flota colombiana de la Fuerza Aérea: “El país tiene aviones que ya son aviones muy viejos y que van a salir de funcionamiento muy pronto, seguir operando más allá del tiempo prudente los aviones es exponer a personas que viajen en ellos a una tragedia”.

¿Qué dijo Ecuador?

Por otro lado, Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, había asegurado en una entrevista para el canal Teleamazonas que la Fuerza Aérea Colombiana compró el avión presidencial del Gobierno ecuatoriano.

Según Cueva, las negociaciones vienen realizándose desde marzo y afirmó que están a la espera de que se desembolse el dinero para las “arcas fiscales de Ecuador”.

COMUNICADO OFICIAL | #Inmobiliar continúa gestionando el proceso de venta del avión Legacy EMB 135-BJ, según lo dispuesto por el presidente @LassoGuillermo, mediante el Decreto Ejecutivo 311. #JuntosCumplimos #GobiernoDelEncuentro pic.twitter.com/Niv3fHcS7q — Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria (@inmobiliarec) May 16, 2022

“Efectivamente, el avión fue comprado por la Fuerza Aérea Colombiana (…) La aeronave será transferida y en los próximos días se espera el desembolso del dinero que irá directamente a las arcas fiscales”, dijo el ministro durante la entrevista el lunes de esta semana.

No obstante, la información que brindó la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) añadió que aún no han confirmado que la venta se haya concretado. “Una vez concluida la venta, se brindarán, con total transparencia, todos los detalles del proceso mediante un pronunciamiento oficial”, dijo la entidad en un comunicado de prensa.

De la misma manera, aseguraron que, contrario a las declaraciones del ministro, además de la Fuerza Aérea Colombiana hay dos compañías aeronáuticas de Brasil y Estados Unidos que están interesados en la compra del avión.

La aeronave es un Embraer Legacy EMB-135-BJ y cuenta según las especificaciones con la capacidad para cuatro pasajeros, un total de tres cabinas, una cocina y una sala de equipaje.

Inicialmente, de acuerdo con el comunicado de Inmobiliar, el avión fue comprado a Embraer en 2008, pero en septiembre de 2021, Guillermo Lasso aseguró que se iniciaba la venta del avión presidencial para equilibrar el presupuesto nacional. Por el momento, la Fuerza Aérea Colombiana no ha brindado información sobre el tema.