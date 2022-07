Atención: Juan Daniel Oviedo le confirmó a SEMANA que no continuará como director del Dane en el Gobierno Petro

Este domingo 17 de julio, el actual director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, le confirmó a SEMANA que no seguirá en el cargo, para el periodo del presidente electo Gustavo Petro.

Cabe mencionar que el nuevo mandatario mostró un interés de mantener a este funcionario en el cargo, pese a ser del gobierno Duque, ya que fue sustentada con la idea de que “sabe lo que hace”.

“Yo no le he dicho a él, esto es también una chiva para él. No sé si quiera o no, pero me parece un buen funcionario, lo he visto; yo tengo que recurrir a las estadísticas todos los días cuando salen y he mirado el trasfondo profesional de él”, manifestó Petro en su momento.

Juan Daniel Oviedo, en su gestión ha hecho un recambio importante en la recolección de datos en Colombia. Además, durante la pandemia del COVID-19, hizo que el Dane, llevara un registro detallado de lo que estaba sucediendo en el país.

De igual forma, implementó una agenda para la comunidad LGBTIQ+, teniendo en cuenta mediciones y percepciones de la ciudadanía.

En ese sentido, Oviedo quien cuenta con una de las mejores aprobaciones en la cartera del presidente Iván Duque, confirmó que el nuevo mandatario le propuso seguir en el cargo a través de un correo electrónico, no obstante, luego de meditar y bajo tres elementos fundamentales, tomó la decisión de no continuar.

El primer elemento, que plantea Oviedo, es que deben existir transformaciones institucionales y no tienen que estar asociados a una sola persona.

“El país debe entender que la transformación del sector de informaciones de estadística se construye con relevos en los periodos que están establecidos y que se deben respetar”, afirmó a SEMANA.

La segunda razón planteada por Oviedo, es que actualmente está en curso una ley en el Senado de la República, que aprueba el reconocimiento e independencia de las estadísticas oficiales y derivado a esa ley “tiene que existir un nuevo o una directora del Dane”, indicó.

Asimismo, Oviedo aseguró que esta decisión es un “reconocimiento importante para el país, que vale la pena que el Gobierno del presidente electo, sigan pujando por el camino que falta por recorrer, es decir, su aprobación en el Congreso de la República”.

El tercer elemento, se debe a diferencias con el proceso de empalme, ya que Oviedo le manifestó a SEMANA que “hay unas reservas y unas intenciones de ajustes estructurales a la Política Pública de Catastro Multipropósito del proceso de empalme y en la medida que yo he sido parte de la construcción del paradigma que nosotros tenemos vigente en este momento, pues considero que es mucho más sano para el gobierno del presidente Gustavo Petro que haya un nuevo liderazgo en el Dane”.

No obstante, Juan Daniel Oviedo, le afirmó a SEMANA que aceptaría un cargo en el gobierno Petro, solo si hay “una invitación, compatibilidad de agendas frente a los propósitos que tenga el presidente y lo que yo pueda aportar, por supuesto”.

Además, agregó que “el objetivo es evaluar el reconocimiento de esa valoración que ha realizado la opinión pública del trabajo que hemos realizado en el Dane y el servicio público que hemos presentando y si hay la oportunidad de seguir sirviendo lo haremos”.

Finalmente, le expresó a SEMANA lo que hará luego de dejar el cargo como director, que consisten en una pausa para mirar diferentes escenarios frente a la vida personal y profesional. “Quiero estar en un retiro en Mompox, evaluar si voy a hacer una maestría en la historia del arte o si hay una oportunidad en el corto plazo de seguir sirviendo al país, en cualquier escenario que se presente”.