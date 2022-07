Director del Dane no se guardó nada: confesó que le hacen el mercado y por qué no usa TransMilenio

Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), estuvo como invitado esta semana en La Luciérnaga (Caracol Radio) y reveló algunos detalles de su vida personal.

El funcionario no se guardó nada y contó en la emisora por qué no volvió a utilizar en los últimos años el TransMilenio, al que calificó como un sistema de transporte poco efectivo.

Pese a que enfatizó en que intentó ser un usuario frecuente, el director del Dane aseguró que este se demora mucho y que no es tan fácil usarlo. Asimismo, admitió que no sabe cuánto vale el pesaje actualmente.

“La verdad, lo intenté usar. Yo trabajo como profesor en la Universidad del Rosario y hace unos años tenía que ir a la sede del norte a dar la clase de introducción a la economía. Me le medí a utilizar TransMilenio, pero me demoraba mucho”, indicó inicialmente.

Luego, Oviedo añadió: “Me montaba en la estación del Museo del Oro, llegaba a la 170 y cogía otro bus, pero se demoraba muchísimo. Yo pensé que iba a ser más efectivo, como los sistemas de transporte masivo”.

El economista aprovechó el informal diálogo con el espacio radial para confesar que el mercado de la casa lo hacen su empleada doméstica y su mamá. Sin embargo, señaló que se sabe los precios de los productos de la canasta familiar porque eso hace parte de su trabajo.

“El director del Dane no hace mercado. El director del Dane tiene a Elizabeth, que lo cuida desde el 2011, y también tiene a la mamá. Elizabeth ya sabe qué es lo que me gusta a mí. Yo llego, abro la nevera y está todo”, puntualizó.

Juan Daniel Oviedo, por otro lado, sorprendió a todos sus simpatizantes el miércoles pasado y volvió a referirse a la oferta laboral que le hizo Gustavo Petro, presidente electo.

“Yo no le he dicho a él personalmente, esto es también una chiva para él. No sé si él quiera o no, pero me parece un buen funcionario, lo he visto. Yo tengo que recurrir a las estadísticas todos los días cuando salen y he mirado el trasfondo profesional de él”, manifestó el cordobés antes de la segunda vuelta.

Tras los resultados de las elecciones y los constantes mensajes que ha recibido, el funcionario aseguró en Blu Radio que el Dane es una entidad con un criterio independiente y que está al servicio de los colombianos, los cuales son los que evalúan su desempeño.

El funcionario manifestó adicionalmente que en los próximos días confirmará si acepta la oferta laboral del líder de la Colombia Humana y trabaja junto a su Gobierno.

“Lo que sucede es que todos tenemos claro que el Dane tiene un criterio de independencia técnica, y que le presta un servicio público a todo el país, entonces en ese caso estaríamos trabajando para todos los colombianos”, precisó.

Cabe recordar que en junio pasado el director de la entidad también les salió al paso a las declaraciones del candidato del Pacto Histórico. Sin embargo, en aquella oportunidad indicó que no era el momento para hablar de ese tema.

“En este punto yo quiero ser muy claro, y creo que esas declaraciones del candidato Petro se dan en el marco del proceso electoral que se está desarrollando en el país”, afirmó inicialmente.

Luego, puntualizó: “En este momento mi responsabilidad como servidor público y en ese caso, como cabeza del sector de información y estadística, es garantizar que esos principios oficiales de las estadísticas oficiales sean independientes, y neutrales”.