La respuesta del director del Dane a la propuesta laboral de Petro

El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), Juan Daniel Oviedo, le salió al paso a las declaraciones del candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien en una entrevista radial dijo que en su eventual gobierno mantendría a este funcionario en su cargo, teniendo en cuenta el buen trabajo que ha hecho hasta el momento.

Oviedo fue claro al indicar que en este momento el país pasa por un proceso electoral y que, como funcionario, no puede dar declaraciones al respecto. Así mismo, señaló que la entidad que representa se caracteriza por ser neutral y de naturaleza técnica.

“En este punto yo quiero ser muy claro y creo que esas declaraciones del candidato Gustavo Petro se dan en el marco del proceso electoral que está desarrollando el país y en este momento mi responsabilidad como servidor público y en ese caso, como cabeza del sector de información y estadística, pues es garantizar que esos principios oficiales de las estadísticas oficiales y la práctica estadística como son la neutralidad y la independencia técnica”, dijo este funcionario.

Estas razones, según Oviedo, “me llevan a alejarme completamente de cualquier opinión respecto a esos comentarios, hasta cuando no se cierre este proceso electoral que está viviendo el país”.

La idea de mantener a este funcionario, pese a ser del gobierno Duque, fue sustentada por el candidato presidencial con la idea de que “sabe lo que hace”. En entrevista con RCN Radio, Petro destacó los amplios conocimientos que tiene Juan Daniel Oviedo en materia de estadística, razón por la que gusta de su trabajo.

“Yo no le he dicho a él, esto es también una chiva para él. No sé si quiera o no, pero me parece un buen funcionario, lo he visto; yo tengo que recurrir a las estadísticas todos los días cuando salen y he mirado el trasfondo profesional de él”, manifestó el candidato del Pacto Histórico.

Petro aseguró que desconoce la línea política del hoy director del Dane, sin embargo, dijo que le “gustaría que continuara esta labor”, haciendo referencia a su intención de ofrecerle seguir en el cargo, en caso de llegar a la Presidencia de la República si gana las elecciones del próximo 19 de junio.

