Confidenciales Margarita Rosa de Francisco y Daniel Quintero coincidieron en la pregunta que muchos se están haciendo

Luego de que el Tribunal de Bogotá ordenara que se debe llevar a cabo un debate presidencial entre los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, luego de que este último se negara por varias semanas a debatir con su contrincante político en la segunda vuelta presidencial, manifestando que no asistiría a debates “porque es un derroche innecesario de dinero”, el exalcalde de Bucaramanga aceptó este jueves asistir al debate con Petro, pero puso ciertas condiciones para su realización.

En su momento, no se dio a conocer toda la logística ni la hora exacta en la que se llevaría a cabo. Lo único que había claro es que sería en la capital de Santander, a petición del candidato Hernández, y que tendría efectuarse a más tardar este jueves 16 de junio.

Lo anterior ha llevado a los colombianos a tener muchas dudas acerca de la realización del único debate en segunda vuelta, previo a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo 19 de junio. Dos de los que se hicieron la misma pregunta a través de redes sociales fueron el alcalde de Medellín Daniel Quintero y la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco.

¿A qué horas es el debate? — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 16, 2022

El primero en manifestarse fue Daniel Quintero Calle, que a las 4:53 de la tarde de este jueves escribió en su cuenta oficial de Twitter: “¿A qué horas es el debate?”. Tan solo nueve minutos después, por la misma red social, Margarita Rosa de Francisco hizo la misma pregunta: “¿El debate a qué hora es?”.

¿El debate a qué hora es? — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) June 16, 2022

Lo cierto es que la pregunta tanto de Quintero como de la presentadora y actriz vallecaucana es la misma que se están haciendo muchos colombianos y que por el momento no tiene una respuesta clara, ya que según el candidato Rodolfo Hernández, este debate no se llevaría a cabo este jueves, según él, porque Petro no acató el fallo del tribunal.

Habrá que ver si finalmente podrá llevarse a cabo el debate entre los dos candidatos a ser el próximo presidente de Colombia, porque en este punto los tiempos comienzan a jugar en contra de todos los colombianos que quieren ver tanto a Petro como a Hernández debatiendo sus propuestas en pro de tomar la mejor decisión el próximo domingo, cuando Colombia decida quién será el presidente en el período 2022-2026.