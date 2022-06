Atención: Gustavo Petro dice que acepta ir a debatir a Bucaramanga como propone el ingeniero Rodolfo Hernández

“No tengo ningún problema con ir a debatir”, dijo Gustavo Petro, en medio de risas a la pregunta de si iría a Bucaramanga a enfrentarse en un debate público con Rodolfo Hernández.

"No tengo ningún problema con ir a debatir" @petrogustavo le responde a Rodolfo Hernández. pic.twitter.com/jDLnXfnxPb — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 16, 2022

Minutos antes, el ingeniero había dicho que sí se le medía a un debate presidencial con Gustavo Petro. Pero no a cualquier debate. Así lo había dejado saber en una comunicación que envió al jefe del Pacto Histórico. En esta asegura que ese encuentro podría darse en Bucaramanga, que las moderadoras podrían ser la directora de SEMANA, Vicky Dávila y la periodista Darcy Queen y los temas a tratar podrían comenzar por la campaña de desprestigio que se ha llevado a cabo en las campañas, en referencia -pero sin mencionarlo- al escándalo de los Petrovideos.

Esta es la comunicación de Rodolfo Hernández.

PETRO: Usted madrugó a decir que estaba listo ya para el debate, pero fiel a su estilo omitió precisar cómo, cuándo, dónde, con quienes, para qué y mil detalles que se tienen que prever. Yo también estoy listo, para debatir como lo estoy desde hace más de 50 años cuando decidí construir viviendas, generar empleos, pagar impuestos y no vivir como un burócrata de profesión. También tengo un programa de gobierno que ha sido millones de veces difundido por todos los medios de comunicación y redes sociales, algunos de cuyos temas han sido profusamente discutidos y analizados. De tal manera que este debate que, vía abuso descarado e inconstitucional e ilegal de una herramienta tan importante como la acción de tutela, montaron sus amanuenses debe hacerse en acatamiento al fallo de los magistrados que mayoritariamente decidieron que un derecho se convirtiera en una obligación de corte estalinista.

En cumplimiento de esa orden que respeto, acato pero no comparto, le solicito avanzar en los siguientes temas:

“Petro:

1. Designo como mis compromisarios para que trabajen en las “reglas” y demás temas inherentes al debate a las siguientes personas:

MARELEN CASTILLO. Mi fórmula vicepresidencial

ERIKA SANCHEZ. Representante a la cámara electa por la LIGA.

ADRIANA VARGAS. Coordinadora voluntaria de la campaña.

LUISA OLEJUA. Encargada de las comunicaciones

OSCAR JAHIR HERNÁNDEZ. Coordinador político.

VICTOR DOMINGUEZ. Abogado que atendió la tutela.

CARLOS LEMUS. Coordinador de voluntarios.

2. Por razones de seguridad y para facilitar las consultas y demás temas a que haya lugar, propongo que el debate y todos los temas pertinentes se haga en la ciudad de Bucaramanga.

3. Los temas que considero importantes incluir en el debate, son por lo menos 20 que a mí se me ocurre. Empiezo por señalarle algunos:

3.1. Campaña sucia de desprestigio de contendores políticos.

3.2. Alianzas politiqueras de los candidatos.

3.3. Uso abusivo de recursos del presupuesto para las campañas.

3.4. Violación de los topes de gastos.

3.5. Fuentes de financiación oscuras de la campaña.

3.6. Contratación de “estrategas”, valores pagados, reputación y antecedentes de esos personajes.

3.7. Amenazas descaradas de generar caos y violencia si los resultados no le son favorables.

3.8. Disposición de aceptar simple y llanamente los resultados electorales o condicionamiento a si única y exclusivamente le son favorables.

Son algunos de los temas que considero indispensable incluir, todo en los SESENTA MINUTOS que ordenaron los magistrados. Ponga los suyos sobre la mesa para avanzar.

4. Quién costeará los gastos de la transmisión que solo se puede hacer por el SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC. Supongo que usted dispondrá de sus multimillonarios recursos lo pertinente porque de mi parte no destinaré un solo peso, porque además considero que es un derroche innecesario de dineros.

5. Toca que usted les pague a sus tutelantes los gastos de viaje y demás erogaciones porque ellos, los SEIS, deben asistir, sí o sí, porque de lo contrario incurriríamos en desacato por afectación grave de su derecho fundamental que sirvió de base a los magistrados que mayoritariamente adoptaron la decisión.

6. Propongo que los conductores del debate sean: VICKY DÁVILA, DARCY QUINN, JESICA DE LA PEÑA y tres hombres que escojamos de común acuerdo.

7. Tiempo para las respuestas. Propongo que sea mínimo de 5 minutos por cada pregunta porque no he podido aprender a decir mentiras, por salir del paso. Mi formación profesional y mi vida se caracteriza por la argumentación y no por la demagogia.

No se le olvide que el fallo ordenó que debemos SOLICITAR Y PROGRAMAR DE MANERA CONJUNTA el debate.

Por ahora, avancemos en estos temas, porque no quedan sino 12 horas para darle estricto cumplimiento al fallo que usted y sus alfiles han venido promoviendo, como si un debate fuera capaz de borrar nuestro pasado y los RODOLFISTAS DE CORAZÓN o militantes electores que hace cuatro años fueron 8 millones y que ahora fueron 8 millones y medio fueran a cambiar de opinión por lo que se diga o deje de decir en el endiosado y mitificado debate.

RODOLFO HERNÁNDEZ”

La decisión del Tribunal

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó que se realice un debate obligatorio entre los dos candidatos presidenciales en un término de 48 horas, es decir, a más tardar este jueves 16 de junio. Tendrá que ser un espacio de al menos 60 minutos y deberá realizarse a través de la televisión pública, puntualmente, el Sistema de Medios Públicos Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, informó el Tribunal.

SEMANA conoció el texto completo del fallo del tribunal.

El argumento esencial de la decisión es que asistir a debates presidenciales es un derecho, pero también una obligación de los candidatos.

“No se trata entonces de un simple derecho en un solo sentido (a favor del candidato o su partido), sino que, por el principio democrático, dicha prerrogativa lleva implícito un deber y obligación de hacer uso de esos derechos frente a los demás beneficiarios de dicha prestación, que no son otros que los ciudadanos a quienes estos pretenden convencer. En otras palabras, los debates presidenciales son en sí mismos considerados, un derecho del candidato para exponer sus ideas, pero al mismo tiempo un deber frente al conglomerado social”, sostiene la providencia.

El fallo recuerda como tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández se negaron a asistir a debates presidenciales en algún momento de la campaña. Pero recuerda que esos escenarios son esenciales para conocer los planes y formas de ver el Estado de los candidatos y no se subsanan con que ellos presenten sus ideas por otros medios.

“La grandilocuencia que genera un debate de ideas no se suple con las solas entrevistas, comunicados o avisos en medios de comunicación o redes sociales. La seriedad de una campaña electoral en un Estado Democrático exige, por respeto a sus ciudadanos, una garantía al derecho fundamental a participar, como futuro elector, en la conformación del poder político, y de esta forma, poder asumir con seriedad una posición para el día de las elecciones”, agrega el texto.

La decisión tomada por el magistrado Iván Darío Zuluaga, de la sala Quinta del Tribunal Superior de Bogotá, se da tras conceder una tutela presentada por un grupo de ciudadanos que exigen este tipo de espacios que buscan la transparencia del proceso electoral y conocer, de primera mano, las propuestas de los candidatos.

Según explica el fallo, los ciudadanos que presentaron la tutela aseguran que se debe proteger el derecho a elegir y ser elegido y, a partir de ello, los candidatos deben organizar y planificar los debates.

La decisión del tribunal al final fue la siguiente:

“Como consecuencia de lo anterior, ordenar a los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández Suárez del Movimiento Político Liga de Gobierno Anticorrupción y Gustavo Petro Urrego de la Coalición Pacto Histórico, que dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, soliciten y programen de manera conjunta, a más tardar el día jueves 16 de junio de 2022, la realización de un debate presidencial con las reglas y sobre los temas que éstos señalen en la solicitud, en la forma y términos indicados por el artículo 23 de la Ley 996 de 2005 y la Resolución Nro. 2969 del 01 de junio de 2022 emanada del Consejo Nacional Electoral, en todo caso atendiendo los principios de igualdad e imparcialidad que rigen la actividad electoral”. .

Sin embargo, los dos candidatos tendrán la oportunidad de apelar a dicho fallo, aunque deberán hacerlo antes de las 48 horas establecidas por el Tribunal.