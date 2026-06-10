Este es el veredicto del Consejo de Estado frente a la demanda que pedía la pérdida de investidura contra Gustavo Petro

El Consejo de Estado negó este miércoles 10 de junio la solicitud de pérdida de investidura presentada contra Gustavo Petro Urrego por sus presuntas inasistencias cuando era senador de la República en el periodo 2018-2022.

¿Se puede suspender al presidente Gustavo Petro? Expertos responden

En la decisión, emitida por la Sala Especial de Decisión 14, en primera instancia, concluyó que no se configuró la causal invocada, porque el artículo 183.2 exige la ausencia injustificada a seis sesiones plenarias dentro de un mismo periodo de sesiones, y no permite sumar faltas ocurridas en distintos periodos o legislaturas.

En el análisis del caso se concluyó que pese a que el demandante mencionó 17 inasistencias y resaltó 8 durante la legislatura 2018-2019, la corporación verificó que 5 correspondían al primer periodo de sesiones y 3 al segundo, por lo que no se configuró la causal invocada.

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