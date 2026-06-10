Judiciales

Este es el veredicto del Consejo de Estado frente a la demanda que pedía la pérdida de investidura contra Gustavo Petro

El alto tribunal aceptó los argumentos presentados por la Procuraduría General y la defensa del actual presidente.

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Redacción Semana
10 de junio de 2026 a las 12:31 p. m.
El Consejo de Estado resolvió la demanda que pedía la pérdida de investidura de Gustavo Petro.
El Consejo de Estado resolvió la demanda que pedía la pérdida de investidura de Gustavo Petro. Foto: Esteban Vega

El Consejo de Estado negó este miércoles 10 de junio la solicitud de pérdida de investidura presentada contra Gustavo Petro Urrego por sus presuntas inasistencias cuando era senador de la República en el periodo 2018-2022.

El nuevo revés se produjo a poco de que el presidente Petro interviniera durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Oriente Medio, en la sede de la ONU en Nueva York.
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En la decisión, emitida por la Sala Especial de Decisión 14, en primera instancia, concluyó que no se configuró la causal invocada, porque el artículo 183.2 exige la ausencia injustificada a seis sesiones plenarias dentro de un mismo periodo de sesiones, y no permite sumar faltas ocurridas en distintos periodos o legislaturas.

En el análisis del caso se concluyó que pese a que el demandante mencionó 17 inasistencias y resaltó 8 durante la legislatura 2018-2019, la corporación verificó que 5 correspondían al primer periodo de sesiones y 3 al segundo, por lo que no se configuró la causal invocada.

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