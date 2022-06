El ingeniero explicó por qué considera que Petro no cumplió el fallo. El líder del Pacto Histórico le contestó diciendo que no acató la decisión judicial.

Aunque Rodolfo lo culpa por no debatir, Petro se fue lanza en ristre contra su rival

Sigue la discusión entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro por la posibilidad que hubo de hacer un debate presidencial entre los dos candidatos este jueves.

Gustavo Petro le contestó al ingeniero un mensaje que envió, en el que explica por qué no se presentó el debate entre ambos, el líder del Pacto Histórico se fue contra el exalcalde de Bucaramanga diciendo que supuestamente él no respetaría las decisiones judiciales si llega al poder.

“No puedo mas que decir, que no se puede ser Presidente y ponerle trampas a los jueces. Sin jueces, solo habrá dictadura y violencia. Nosotros acataremos y defenderemos la justicia”, comentó Petro.

No puedo mas que decir, que no se puede ser Presidente y ponerle trampas a los jueces.



Sin jueces, solo habrá dictadura y violencia.



Nosotros acataremos y defenderemos la justicia. https://t.co/duH0MRQ0F4 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 16, 2022

En la explicación que dio previamente el ingeniero dijo que no se dio el debate porque la contestación de Petro no fue óptima y que por eso no hubo debate. Afirmó que dejará las pruebas judiciales y al medio de comunicación público.

“Dejo en manos de RTVC Medios de Sistemas Públicos todos los detalles del debate”, comentó.

El exalcalde de Bucaramanga agregó que la respuesta de Petro de “nos vemos en Bucaramanga” le dio a entender que él no estaba dispuesto a acatar el cumplimiento del Tribunal Superior de Bogotá.

“Al afirmar que no ponía condiciones demostró que prefería desconocer el preciso mandato judicial para convertirlo en una expresión publicitaria contrario al fallo en comento”, afirmó el ingeniero.

El ingeniero criticó que dejara el tema en manos de un tercero para que se cumplieran las condiciones. Cabe recordar que esta tarde llegó Alfonso Prada, jefe de debate de Petro, hasta la sede de RTVC para concertar con el canal cómo se realizaría ese debate.

“Entendí la afirmación ‘nos vemos en Bucaramanga’ como una respuesta que daba por concluida cualquier posibilidad de seguir el mandato judicial, cuyo término perentorio jueves 16 de junio de 2022 concluyó al vencerse el horario judicial, esto es a las 6 p. m.”, señaló el ingeniero.

Hernández había hecho otros cuestionamientos sobre la realización del debate en una carta que envió a Petro. Le preguntó, por ejemplo, quien costearía el encuentro y aclaró que él no pondría recursos por considerar que es un derroche de dinero.

“¿Quién costeará los gastos de la transmisión que solo se puede hacer por el Sistema de Medios Públicos Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC? Supongo que usted dispondrá, de sus multimillonarios recursos, lo pertinente, porque de mi parte no destinaré un solo peso, porque además considero que es un derroche innecesario de dineros”, afirmó el ingeniero.

Además, le pidió a Petro que pagara los gastos de los tutelantes para poder cumplir con la sentencia de los magistrados de la capital. “Toca que usted les pague a sus tutelantes los gastos de viaje y demás erogaciones porque ellos, los seis, deben asistir, sí o sí, porque de lo contrario incurriríamos en desacato por afectación grave de su derecho fundamental que sirvió de base a los magistrados que mayoritariamente adoptaron la decisión”, pidió Hernández, quien argumentó razones de seguridad para realizarlo en Bucaramanga.

“Yo también estoy listo para debatir, como lo estoy desde hace más de 50 años, cuando decidí construir viviendas, generar empleos, pagar impuestos y no vivir como un burócrata de profesión”, comentó.

Otra de las condiciones fue que tres periodistas fueran las moderadoras del encuentro, además de tres hombres escogidos de común acuerdo entre ambos. El ingeniero habló de Vicky Dávila, directora de SEMANA, Darcy Quinn y Jessica de la Peña, las tres dijeron estar listas para llegar a la capital de Santander para liderar el encuentro.

Eso generó toda una polémica adicional porque Gustavo Petro se refirió a las comunicadoras como “amigas” de su contendor. La crítica machista ocasionó el rechazo de las reporteras quienes recalcaron su independencia. Y contra el candidato hubo una oleada de críticas por ese comentario.