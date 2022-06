Un debate es “un derroche innecesario de dineros”: Rodolfo Hernández

El candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, aunque aceptó el debate televisivo con Gustavo Petro, hizo duros cuestionamientos a la obligatoriedad de realizarlo a cuatro días de la segunda vuelta prevista para este domingo 19 de junio.

En una comunicación conocida este jueves en la que confirmó que acatará el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó la realización del debate, indicó que no comparte la decisión judicial, pero que participará en el mismo bajo ciertas condiciones.

“De tal manera que este debate que, vía abuso descarado e inconstitucional e ilegal de una herramienta tan importante como la acción de tutela, montaron sus amanuenses, debe hacerse en acatamiento al fallo de los magistrados que mayoritariamente decidieron que un derecho se convirtiera en una obligación de corte estalinista”, señaló.

En la carta a Petro agregó: “¿Quién costeará los gastos de la transmisión que solo se puede hacer por el Sistema de Medios Públicos Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC? Supongo que usted dispondrá de sus multimillonarios recursos lo pertinente, porque de mi parte no destinaré un solo peso, porque además considero que es un derroche innecesario de dineros”.

“Toca que usted les pague a sus tutelantes los gastos de viaje y demás erogaciones porque ellos, los seis, deben asistir, sí o sí, porque de lo contrario incurriríamos en desacato por afectación grave de su derecho fundamental que sirvió de base a los magistrados que mayoritariamente adoptaron la decisión”.

Igualmente, propuso que “por razones de seguridad y para facilitar las consultas y demás temas a que haya lugar, el debate y todos los temas pertinentes se haga en la ciudad de Bucaramanga”.

En la misiva aprovechó para lanzarle pullas a Petro: “Usted madrugó a decir que estaba listo ya para el debate, pero fiel a su estilo omitió precisar cómo, cuándo, dónde, con quiénes, para qué y mil detalles que se tienen que prever”.

“Yo también estoy listo para debatir, como lo estoy desde hace más de 50 años, cuando decidí construir viviendas, generar empleos, pagar impuestos y no vivir como un burócrata de profesión”, señaló.

Igualmente, aseguró que durante la campaña electoral, los colombianos ha tenido oportunidad de conocer los programas de gobierno de cada uno de los candidatos, por lo que insistió en que no ve necesaria la realización del debate.

“También tengo un programa de gobierno que ha sido millones de veces difundido por todos los medios de comunicación y redes sociales, algunos de cuyos temas han sido profusamente discutidos y analizados”.

En tal sentido, añadió que “en cumplimiento de esa orden que respeto, acato, pero no comparto”, proponía varios temas que harían parte del debate.

- Campaña sucia de desprestigio de contendores políticos.

- Alianzas politiqueras de los candidatos.

- Uso abusivo de recursos del presupuesto para las campañas.

- Violación de los topes de gastos.

- Fuentes de financiación oscuras de la campaña.

- Contratación de “estrategas”, valores pagados, reputación y antecedentes de esos personajes.

- Amenazas descaradas de generar caos y violencia si los resultados no le son favorables.

- Disposición de aceptar simple y llanamente los resultados electorales o condicionamiento a si única y exclusivamente le son favorables.

“Son algunos de los temas que considero indispensable incluir, todo en los sesenta minutos que ordenaron los magistrados. Ponga los suyos sobre la mesa para avanzar”, le señaló Hernández al candidato del Pacto Histórico.

Agregó: “Por ahora, avancemos en estos temas, porque no quedan sino 12 horas para darle estricto cumplimiento al fallo que usted y sus alfiles han venido promoviendo, como si un debate fuera capaz de borrar nuestro pasado y los “rodolfistas de corazón” o militantes electores que hace cuatro años fueron 8 millones y que ahora fueron 8 millones y medio fueran a cambiar de opinión por lo que se diga o deje de decir en el endiosado y mitificado debate”.

En relación con la mecánica del debate, propuso que “sea mínimo de 5 minutos por cada pregunta porque no he podido aprender a decir mentiras, por salir del paso. Mi formación profesional y mi vida se caracterizan por la argumentación y no por la demagogia”.

Sugirió como conductores del debate a las periodistas Vicky Dávila (directora de SEMANA), Darcy Quinn (de la mesa de trabajo de La FM) y Jessica de la Peña (del Canal RCN) “y tres hombres que escojamos de común acuerdo”.

Así mismo, señaló que designó como sus compromisarios para establecer las reglas y demás temas inherentes al debate a las siguientes personas: Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial; Érika Sánchez, representante a la Cámara electa por la Liga; Adriana Vargas, coordinadora voluntaria de la campaña; Luisa Olejua, encargada de las comunicaciones; Óscar Jahir Hernández, coordinador político; Víctor Domínguez, abogado que atendió la tutela, y Carlos Lemus, coordinador de voluntarios.

“No se le olvide que el fallo ordenó que debemos solicitar y programar de manera conjunta el debate”, puntualiza la comunicación de Hernández a Petro.