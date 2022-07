Director del Dane rompió el silencio y respondió si trabajará con el Gobierno de Petro

Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), sorprendió a todos sus simpatizantes este miércoles y volvió a referirse con respecto a la oferta laboral que le hizo Gustavo Petro, presidente electo.

“Yo no le he dicho a él personalmente, esto es también una chiva para él. No sé si él quiera o no, pero me parece un buen funcionario, lo he visto. Yo tengo que recurrir a las estadísticas todos los días cuando salen y he mirado el trasfondo profesional de él”, manifestó el cordobés antes de la segunda vuelta.

Tras los resultados de las elecciones y los constantes mensajes que ha recibido, el funcionario aseguró en Blu Radio que el Dane es una entidad con un criterio independiente y que está al servicio de los colombianos, los cuales son los que evalúan su desempeño.

Oviedo, de igual manera, aprovechó la coyuntura para manifestar que en los próximos días confirmará si acepta la oferta laboral del líder de la Colombia Humana y trabaja junto a su Gobierno.

“Lo que sucede es que todos tenemos claro que el Dane tiene un criterio de independencia técnica, y que le presta un servicio público a todo el país, entonces en ese caso estaríamos trabajando para todos los colombianos”, precisó.

Cabe recordar que en junio pasado el director de la entidad también les salió al paso a las declaraciones del candidato por el Pacto Histórico. Sin embargo, en aquella oportunidad indicó que no era el momento para hablar de ese tema.

“En este punto yo quiero ser muy claro, y creo que esas declaraciones del candidato Petro se dan en el marco del proceso electoral que se está desarrollando en el país”, afirmó inicialmente.

Luego, puntualizó: “En este momento mi responsabilidad como servidor público y en ese caso, como cabeza del sector de información y estadística, pues es garantizar que esos principios oficiales de las estadísticas oficiales sean independientes y neutrales”.

juan daniel oviedo Director del Dane - Foto: juan carlos sierra-semana

Director del Dane estuvo en marcha del Orgullo LGBTIQ+

Este domingo 3 de julio se llevó a cabo en Bogotá la marcha del Orgullo LGBTIQ+. Entre los participantes que asistieron al evento estuvo el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, quien acompañó a los jóvenes que salieron a marchar.

El funcionario señaló que su asistencia fue por dos razones, una con fines institucionales y la otra personal. Ambas motivos fueron aplaudidas por las personas que salieron a las calles y algunos de ellos señalaron que lo ven como uno de los mejores servidores públicos de los últimos años.

“La presencia institucional del Dane se hace para poder promocionar el registro voluntario de orientación sexual de identidad de género diverso, lo que le va a permitir a la entidad contar con un marco muy preciso de cuál es el volumen de la población LGBTIQ+ y adicionalmente poder lograr que las encuestas sean mucho más reales en relación con sus condiciones socioeconómicas”, concluyó.

Oviedo expresó finalmente su apoyo a toda la comunidad LGBTIQ+ y puntualizó que es bastante importante que se respeten las diferencias para construir un mejor país.