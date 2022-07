“Decidí aportar”: Alejandro Gaviria sobre sus cuestionamientos a Petro en campaña

La designación de Alejandro Gaviria como ministro de Educación hizo que se desempolvaran duras críticas del exprecandidato presidencial a Gustavo Petro. Principalmente, sale a relucir un video en el que el exrector de la Universidad de los Andes predice lo que sería el primer año de gobierno.

“El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar, pasan seis u ochos meses y no pasa mucho, se le desbarata el gobierno y Petro empieza a tuitear como loco”, dijo Gaviria en entrevista con Juanpis González, personaje del humorista Alejandro Riaño.

Ahora, como parte del gobierno que tanto criticó en campaña, el futuro ministro de Educación aseguró que decidió aportar y que prefirió no quedarse en las dudas que le generó en un principio.

Digo ahora que le apuesto a la construcción de un mejor país, que quiero creer y trataré de aportar con decisión y compromiso.



Sería tal vez más fácil quedarme anclado en las dudas y la suspicacia.



“Digo ahora que le apuesto a la construcción de un mejor país, que quiero creer y trataré de aportar con decisión y compromiso. Sería tal vez más fácil quedarme anclado en las dudas y la suspicacia. No lo voy a hacer. Decidí aportar”, respondió en Twitter a una pregunta del periodista Luis Carlos Vélez, director de la FM.

En el mismo video, el ahora designado ministro de Educación dijo que la agenda del país iba a girar en torno al conflicto en la cuenta de Twitter de Petro.

“Básicamente, es ese conflicto que crea, de manera permanente, la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada. Dije hace poco que me daba más miedo la inacción que la acción”, opinó Gaviria.

Esta no es la única contradicción de Alejandro Gaviria, criticado por no ser consecuente con lo que ha dicho en los últimos meses. Después de anunciar su apoyo a Petro, el exministro de Salud dijo que no pretendía ningún cargo dentro de un eventual gobierno del líder del Pacto Histórico.

“Fui ministro de Salud seis años, es demasiado tiempo. Terminé el Ministerio de Salud, incluso se están cumpliendo cinco años de mi diagnóstico de cáncer. Si yo quisiera simplemente un puesto, me hubiera quedado en la Universidad de los Andes, para decirlo claramente. Estaba tranquilo y tenía un buen camello. Es un cargo que tiene que ver con lo que me gusta a mí, que es la educación”, dijo Gaviria, en entrevista con SEMANA.

También aseguró que con Petro no hizo una negociación política: “No estoy esperando un ministerio. Claramente, yo no sé si quiero ser ministro otra vez, creo que fueron muchos años. Estoy ahora escribiendo un libro, me gusta el mundo de la academia y quiero vivir un poco más tranquilo”.

Robledo dice que Gaviria será una “frustración”

El senador Jorge Enrique Robledo, uno de los más fuertes opositores del presidente electo, criticó el nombramiento de Alejandro Gaviria, su compañero en la coalición Centro Esperanza, como próximo ministro de Educación.

El exprecandidato presidencial resaltó que fue funcionario de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. Al tiempo, aseguró que Gaviria no llevaría a cabo los cambios necesarios en materia de educación.

“Según lo demostró como alto funcionario de los gobiernos de Uribe y Santos, y lo confirmó como caballo de Troya en la Coalición Centro Esperanza, todo será Alejandro Gaviria menos partidario de los cambios democráticos que necesita Colombia. Se ve venir una gran frustración para muchos”, trinó el líder del partido Dignidad.

El senador Robledo nunca ha ocultado su mala relación con el también exprecandidato de la coalición de centro. Cuando Gaviria fue ministro de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos, el exintegrante del Polo Democrático fue uno de sus más duros críticos.

Luego, en la Centro Esperanza, cuando Ingrid Betancourt comenzó a cuestionar los acercamientos de Gaviria con la política tradicional, Robledo aprovechó para desmarcarse y retirar su apoyo al exministro de Salud en caso de que ganara la consulta.