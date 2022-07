“Se ve venir una gran frustración para muchos”: Jorge Robledo arremete contra Alejandro Gaviria

El senador Jorge Enrique Robledo, uno de los más fuertes opositores del presidente electo Gustavo Petro, criticó el nombramiento de Alejandro Gaviria, su compañero en la Coalición Centro Esperanza, como próximo ministro de Educación.

El exprecandidato presidencial resaltó que fue funcionario de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. Al mismo tiempo, aseguró que Gaviria no llevaría a cabo los cambios necesarios en materia de educación.

“Según lo demostró como alto funcionario de los gobiernos de Uribe y Santos, y lo confirmó como caballo de Troya en la Coalición Centro Esperanza, todo será Alejandro Gaviria menos partidario de los cambios democráticos que necesita Colombia. Se ve venir una gran frustración para muchos”, trinó el líder del partido Dignidad.

El senador Robledo nunca ha ocultado su mala relación con el también exprecandidato de la coalición de centro. Cuando Gaviria fue ministro de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos, el exintegrante del Polo Democrático fue uno de sus más duros críticos.

Luego en la Centro Esperanza, cuando Ingrid Betancourt comenzó a cuestionar los acercamientos de Gaviria con la política tradicional, Robledo aprovechó para desmarcarse y retirar su apoyo al exministro de Salud en caso de que ganara la consulta.

“Alejandro Gaviria violó el acuerdo de la coalición al aceptar el respaldo de conocidos dirigentes del Partido Liberal y Cambio Radical que los otros precandidatos nunca habríamos aceptado y que motivó nuestro público y enfático rechazo a su conducta”, dijo en su momento.

Después de que se calmaran las aguas al interior de la coalición, Gaviria, en entrevista con el diario Financial Times, sugirió que la insatisfacción en Colombia debía ser objeto de una “explosión controlada” al mando de Gustavo Petro. Esto fue tomado como un guiño al líder del Pacto Histórico mientras Sergio Fajardo, ganador en la convergencia, aún estaba en campaña.

Frente a esto, Robledo no escondió su molestia por lo dicho por el exministro: “Confirmado: Alejandro Gaviria siempre ha sido una mala persona. Mala persona como ministro de Salud, mala persona en la Coalición Centro Esperanza y ahora traiciona a Sergio Fajardo y a Luis Gilberto Murillo”.

Esta relación tormentosa fue uno de los desestabilizadores de la Coalición Centro Esperanza, enmarcada en peleas personales entre los precandidatos y gran perdedora de las elecciones presidenciales.

Cuando Alejandro Gaviria dijo que no buscaba un ministerio

Tras el nombramiento de Alejandro Gaviria como ministro de Educación del gobierno de Gustavo Petro, muchos recuerdan cuando el exministro de Salud, en entrevista con SEMANA, aseguró que no esperaba hacer parte del gobierno del líder del Pacto Histórico, a quien apoyó de cara a segunda vuelta.

“Fui ministro de Salud seis años, es demasiado tiempo. Terminé el Ministerio de Salud, incluso se están cumpliendo cinco años de mi diagnóstico de cáncer. Si yo quisiera simplemente un puesto, me hubiera quedado en la Universidad de los Andes, para decirlo claramente. Estaba tranquilo y tenía un buen camello. Es un cargo que tiene que ver con lo que me gusta a mí, que es la educación”, dijo el futuro ministro de Educación en su momento.

También aseguró que con Petro no hizo una negociación política: “No estoy esperando un ministerio. Claramente, yo no sé si quiero ser ministro otra vez, creo que fueron muchos años. Estoy ahora escribiendo un libro, me gusta el mundo de la academia y quiero vivir un poco más tranquilo”.

El futuro ministro de Educación también era uno de los nombres que sonaban para la Alcaldía de Bogotá en las elecciones de 2023. Por ahora, al asumir el cargo dentro del gobierno de Gustavo Petro, la posible aspiración es incierta.