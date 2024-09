Se agudiza la crisis: motociclistas y conductores particulares se unen al paro de camioneros; estos son los motivos

Pese a los grandes problemas de movilidad que se viven en distintas zonas del país debido al paro de camioneros, que se presenta desde el pasado lunes, tal parece que la situación no cambiará, sino que la congestión vehicular puede ser mayor. Los motociclistas y conductores de plataformas y particulares se unirán a las protestas y saldrán a movilizarse desde este miércoles, 4 de septiembre.

“Si los taxistas bloquean, si los camioneros pelean por el aumento del ACPM, los conductores de aplicación de carro particular, motociclistas y conductores en general también saldremos a movilizarnos”, dice un cartel.

Dentro de los motivos por los que saldrán en Bogotá, entre otras cosas, está la supuesta persecución de la que son víctimas por parte de la Secretaría de Movilidad y los agentes de tránsito, por lo que no sería la primera vez que protestan por esta situación en la capital del país.

Las manifestaciones no solo se adelantarán en la capital del país, ya que se prevé que moteros y conductores de las principales ciudades salgan a las calles, lo que podría agudizar la crisis de movilidad que ya afecta a millones de personas y que, además, podría repercutir en la economía colombiana.

El paro de camioneros se mantiene

El anuncio de los motociclistas y conductores se da en medio de la difícil situación que se vive en varias vías de Colombia por cuenta del paro camionero. Los transportadores han sido claros y severos: no levantarán los bloqueos hasta que el Gobierno no acceda a sus pretensiones, como el no aumento del precio del ACPM.