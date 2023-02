Atentos: Gobierno Petro anunció que no se eliminarán las EPS; entrarán a un proceso de transición y seguirán funcionando

Más de tres horas duró la reunión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y los representantes de nueve Empresas Prestadoras de Salud (EPS). Al término del crucial encuentro el Gobierno nacional anunció que esas entidades no se eliminarán y que se adaptarán al nuevo esquema de salud.

Alfonso Prada, portavoz del Gobierno del Pacto Histórico y ministro del Interior, fue enfático en asegurar que las EPS se mostraron dispuestas a entrar a un proceso de transformación dentro de la reforma a la salud, acomodándose al nuevo modelo.

“El proyecto bajo ninguna circunstancia elimina las EPS y tampoco les pone un término de subsistencia... (la idea es que) se acondicionen y puedan convivir dentro del nuevo sistema de prevención y atención primaria y tener todas las posibilidades de tener sus objetos sociales”, sostuvo Prada.

Escuche el Tik Tak de María Isabel Rueda en el que cuenta cómo llegó el Gobierno a eliminar su propuesta de acabar con las EPS.

De la misma manera, el presidente Gustavo Petro reveló detalles del encuentro de alto nivel en el que también participó la ministra de Salud, Carolina Corcho. El primer mandatario destacó la disponibilidad de las EPS de pasar al nuevo modelo de salud.

En un mensaje que publicó el Jefe de Estado en su cuenta de Twitter, subrayó que las Empresas Prestadoras de Salud tendrán una función clave de atención primaria en el territorio nacional.

“Califico de excelente la reunión con las EPS. Hay voluntad de pasar al nuevo modelo. Valoran las EPS la necesidad de implementar el modelo de salud preventiva y atención primaria en toda Colombia”, público el mandatario colombiano en el mensaje.

A su turno, Andrés Barragán, presidente de Compensar, señaló que el presidente Petro les expuso parte del contenido de la reforma a la salud que el Gobierno nacional radicará el próximo lunes 13 de febrero en el Congreso de la República. También asistieron Juan Pablo Rueda, presidente de Sanitas; Pablo Otero, presidente de Sura; Julián Guerra, de EPS de la gente y Juan Gonzalo López, presidente de Salud Total.

“El presidente nos habló de transformación y estamos a la espera de que salga el articulado y le esperamos una serie de dudas sobre el futuro del sistema salud en Colombia”, anotó Barragán. También dijo: “Nos dijeron que las EPS no desaparecen y vamos a seguir trabajando, pero si debemos esperar el articulado”.

En su Tik Tak para SEMANA, María Isabel Rueda había contado detalles de por qué se había dado ese giro. Según la periodista, un punto fundamental fue una reunión de esta semana entre la llamada Nueva EPS, el presidente Petro, el ministro de Hacienda, la ministra de Salud y el ministro del Interior.

“Allí, el presidente le preguntó a su junta directiva que si están en condiciones de recibir a siete millones de usuarios adicionales, provenientes de las EPS que se irían a cerrar. La Nueva EPS dijo, pues que no, que así súbitamente no. Que eso requería gradualidad, y que sería aconsejable que el presidente hiciera la misma consulta con otras EPS que sí funcionan, para que entre todas se repartan y reciban a esta cantidad de usuarios. Este episodio no significa necesariamente que el presidente haya accedido no acabar con el sistema EPS en Colombia, pero sí indica que por fin el mandatario está escuchando”, advirtió María Isabel Rueda.

La reunión es un giro muy importante en el debate sobre la reforma a la salud. Hasta este momento, la tesis principal de esa iniciativa era la eliminación de las EPS. Los directivos de estas compañías se habían quejado de que no existían espacios de articulación con la ministra de Salud. Por lo tanto, el encuentro nivel con el presidente alivió una de sus más grandes preocupaciones.

También significa un cambio en el tono de la discusión. Durante meses, la ministra Corcho había asegurado que las EPS eran responsables de muchos de los problemas del sistema de salud y por eso había que acabarlas. Había dicho, por ejemplo, que estaban detrás de la “quiebra de los hospitales” y que les adeudaban 50 billones de pesos. La cifra terminó siendo incorrecta y la superintendencia de salud tuvo que salir a rectificar.

El presidente Gustavo Petro y la ministra Carolina Corcho insisten en defender una reforma que el país no conoce. Sin embargo, el Congreso tendrá la última palabra. - Foto: guillermo torres-semana

El mismo tono del presidente Petro cambió. Hasta hace unos días, el primer mandatario había dicho que “si (las EPS) quieren sobrevivir” dentro del nuevo sistema de salud que se implementará en Colombia, deben sufrir una transformación, para acoplarse a las necesidades que requerirá la prestación del servicio. La afirmación la hizo durante el encuentro con los gobernadores del país.

“Lo primero que se hace es que la EPS no es el eje institucional, sino que es el Centro de Atención Primaria, que puede ser público o privado. O sea, la EPS puede, si quiere sobrevivir hoy en el nuevo sistema que proponemos, comenzar su sobrevivencia con Centros de Atención Primaria”, sostuvo el presidente Petro en esa reunión.

Carolina Corcho, Ministra de Salud - Foto: DAVID ROMO-PRESIDENCIA

Recordó que dentro de su propuesta, se menciona la creación del Centro de Atención de Personas (CAP), el cual tendrá la misión de desplazarse al territorio y prestar el servicio de salud a los más necesitados. “Es decir, que con el tiempo tendríamos sistema universal con atención primaria y preventiva, y la unidad central de eso sería el CAP, habría miles de CAP”, insistió Petro.

Las salidas del gobierno habían generado pánico en el sector salud y en especial en estas empresas. La presidenta de Acemi, Paula Acosta, en diálogo con SEMANA, dijo que “este debate de la reforma a la salud ha generado mucha incertidumbre entre la población. Y esa incertidumbre en un sistema de salud se traduce en mayores costos para el sistema. Las personas están atendiendo y buscando activamente muchos servicios de salud, con la preocupación de que se van a quedar sin su EPS”.

E insistió: “Cuando uno hace una descalificación de uno de los actores del sistema, pues no está yendo a las causas de fondo y creo que eso es lo realmente peligroso es este debate. Y es sobre si simplificar y estigmatizar a uno de los autores que tienen un rol fundamental y que pueda aportar mucho a esos objetivos que ha planteado el Gobierno”.

El exsuperintendente de Salud, Fabio Aristizábal, había hecho hincapié en la gravedad de lo que estaba sucediendo. “Lo que más me preocupa de la reforma a la salud es que el Gobierno graduó de enemigos a las EPS”, dijo en entrevista con Vicky Dávila, la directora de SEMANA.

La invitación que hizo el presidente a las EPS y la oportunidad que les dio de conocer algunos puntos de la reforma, antes de radicarla alivia el debate álgido que se había presentado en las últimas semanas. Sin embargo, el país está aún a la espera de conocer el articulado de un tema estructural para los colombianos.

Reunión de Petro con la OMS

El martes de esta semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, lideró una reunión de alto nivel en el Ministerio de Salud con delegados de la misión especial de la Organización Mundial para la Salud (OMS) y con los directivos de la Nueva EPS, con el objetivo de fortalecer la reforma a la salud que aún está en construcción.

En el encuentro se abordó a profundidad la concertación de la iniciativa que está en el ojo del huracán por varios sectores asociados a la salud, para ajustar detalles con expertos que permitan fortalecer la reforma previa a su radicación en el Congreso de la República.

Gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo; Presidente de la República, Gustavo Petro; Ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho; Alcalde de Aracataca, Luis Emilio Correa. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

El jefe de Estado estuvo acompañado por los ministros del Interior, Alfonso Prada; de Hacienda, José Antonio Ocampo, y de Salud, Carolina Corcho; así mismo, por la jefe de Despacho Presidencial, Laura Camila Sarabia; el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Mauricio Lizcano, y el consejero Presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco.

“De la Nueva EPS participaron los miembros de la junta directiva de la entidad: Néstor Ricardo Rodríguez (presidente), Enrique Vargas Lleras, Noemí Sanín Posada, Fernando Jiménez Rodríguez y Beatriz Emilia Muñoz Calderón”, detalló el Gobierno nacional.

Por parte de la delegación de la Organización Mundial para la Salud estuvo la directora del Programa Especial de Atención Primaria de Salud de la OMS en Ginebra, Suraya Dalil; el director de Sistemas y Servicios de Salud OPS/WDC, James Fitzgerald, y la representante de la OPS/OMS en Colombia, Gina Tambini, entre otros.

Y explicó en esta ocasión la Casa de Nariño: “La visita de esta delegación de la OMS a Colombia se realiza en cumplimiento del acuerdo logrado por el presidente Petro con el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el mes pasado, durante la reunión en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza)”.