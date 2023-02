Tik Tak: ¿se salvan las EPS?

Suena el primer Tik Tak de hoy jueves 9 de febrero en SEMANA y suena por los lados de la presentación de la temida y controvertida reforma a la salud que se ha anunciado para mañana viernes, y se anuncia con invitación y todo:

“Queridas compañeras y compañeros del Comité de impulso por la reforma estructural al sistema de salud, tenemos el honor de invitarles a que nos acompañen a la radicación del proyecto de ley. Plaza Núñez, Casa de Nariño, 8:00 a. m. Es necesario llegar desde las 7:30 porque el acto empieza puntual”.

Qué preludio tuvo la decisión de presentar, finalmente, el proyecto de reforma a la salud mañana, pues han pasado varias cosas. Una muy, pero muy jugosa fue la reunión de esta semana entre la llamada Nueva EPS, el presidente Petro, el ministro de Hacienda, la ministra de Salud y el ministro del Interior. Allí, el presidente le preguntó a su junta directiva que si están en condiciones de recibir a siete millones de usuarios adicionales, provenientes de las EPS que se irían a cerrar.

Presidente Gustavo Petro se reunió con los directivos de la Nueva EPS - Foto: Presidencia

La Nueva EPS dijo pues que no, que así súbitamente no. Que eso requería gradualidad, y que sería aconsejable que el presidente hiciera la misma consulta con otras EPS que sí funcionan, para que entre todas se repartan y reciban a esta cantidad de usuarios. Este episodio no significa necesariamente que el presidente haya accedido no acabar con el sistema EPS en Colombia, pero sí indica que por fin el mandatario está escuchando.

Porque, además, recordemos que la ministra Corcho les había dicho a las EPS: “Aquí no vengan a conversar conmigo, váyanse para el Congreso”, pues aquí sí conversaron, y sentados con el presidente y los ministros. Quizás al presidente lo hayan sorprendido las cifras que escuchó de los directivos de la Nueva EPS, que en un año atendió: 30 millones de consultas, tres millones de urgencias, 800.000 colombianos fueron trasladados a otros lugares del país para ser atendidos, 57 millones de fórmulas se distribuyeron y se atendieron 1′500.000 hospitalizaciones.

La Nueva EPS que en un año atendió: 30 millones de consultas, tres millones de urgencias, 800,000 colombianos fueron trasladados a otros lugares del país para ser atendidos, 57 millones de fórmulas se distribuyeron y se atendieron 1′500.000 hospitalizaciones. - Foto: Getty

¿Ese trabajo, presidente, quién lo coordinará bajo la nueva ley?, le preguntaron, ¿él o yo? La ministra silenció. Eso sí, el presidente les anunció que de todas maneras presentará el proyecto o presentaría el proyecto de reforma este viernes porque había aprendido del expresidente César Gaviria que reforma que no se presenta en un año electoral, en los primeros meses, se hunde, pero que su articulado se podrá arreglar por el camino.

Entonces podemos prever que la ministra Corcho no se saldrá con la suya en cuanto a sus planes de decapitar a todas las EPS. Sobrevivirán aparentemente las de mejores indicadores, cumpliendo con su valiosísimo papel de ser coordinadora de los servicios de salud. Pero a su función de pagarles a las IPS o las prestadoras de salud por sus servicios probablemente sí se le hará alguna cirugía para que el banco de la salud pueda actuar más directamente cumpliendo con esta función.

José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda. uno de los grandes opositores de la reforma a la salud. - Foto: Banco Interamericano de Desarrollo

Si resulta siendo cierto, como parece, que el presidente cedió, en esta jornada hay varios héroes. La labor de convencimiento de los ministros de Hacienda, José Antonio Campo; de Educación, Alejandro Gaviria; e incluso de Agricultura, la doctora Cecilia López, ha sido invaluable en despejar este camino.

También cumplió importante misión, importantísima, la carta de los exministros de Salud haciendo sus preguntas en un derecho de petición a la ministra acerca de la viabilidad del nuevo sistema que ella quiere implantar. La ministra ya solo tiene 14 días para responder a ese derecho de petición, pero -eso sí- ya con articulado en mano.