Atentos: vía al Llano está cerrada por caída de material a la altura de Guayabetal. El fuerte temblor del jueves en la noche provocó la emergencia

Hasta el momento no se han dado indicaciones sobre la hora de apertura. Sin embargo, es pertinente detallar que la citada concesionaria dice que se le aconseja a los conductores de carga pesada, los de transporte público y a los pasajeros particular retornar a los puntos de origen, mientras se tienen mayor claridad del volumen del material en la vía que provocó el cierre. Esto a partir de las 5:30 a.m. o 6:00 a.m.