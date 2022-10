Autoridades de Ibagué investigan denuncia en redes sociales por presunta violación grupal a una mujer

La Fiscalía General de la Nación en la seccional del Tolima está realizando las investigaciones para determinar la autenticidad de un mensaje que circula en redes sociales, en el que una persona identificada como Laura Giraldo relata que una amiga suya, a la que llama Andrea, fue abusada sexualmente por varios hombres tras abordar un servicio de Uber en la Terminal de Transportes de Ibagué.

Este es el mensaje completo que se puede leer en los perfiles de la usuaria:

“Realmente no sé cómo empezar. La rabia, el asco y la impotencia que siento en esta mañana, no sé compara con nada que he sentido antes. Nunca creí que le sucediera algo tan aberrante y denigrante a una persona cercana. El día 5 de octubre del 2022, a las 8 pm, Andrea (La llamaré Andrea porque esta persona está en shock y no desea aún hacer pública su identidad) llegó al terminal de Ibagué luego de un pequeño viaje, llegó muy cansada y en el grupo de Uber ningún servicio le fue asignado.

Pasaron unos minutos y un auto (no recuerda el color por su estado de shock) le dijo que si necesitaba servicio de Uber. Ella se sube, el conductor era un hombre de mediana estatura y con gafas de aumento. Ella le dice la ubicación hacia donde se dirige y él con cordialidad se dirige hacia allá. Pasado los 5 minutos este ser aberrante, porque no podría llamarlo humano, se detiene de manera brusca en un callejón y en esos segundos entran 4 hombres más al auto. Andrea, asustada, trata de salir del auto, pero la someten y arrancan”.

Posteriormente, la denunciante relata que “Ella recuerda que la llevan a un deshuesadero por Boquerón y justo antes de llegar el conductor que la recogió hace una llamada y le dice a la persona al otro lado del teléfono que ya van llegando, al parecer este detalle dice que todo estaba premeditado, realmente es preocupante, son depredadores, quien sabe a cuantas chicas más pudieron haberle hecho lo mismo y por “vergüenza” del qué dirá una sociedad que solo juzga desde una perspectiva cómoda no dicen nada y se guardan esos hechos tan denigrantes”.

Posteriormente, continúa diciendo: “Cuando llegan a este lugar de los hechos, el deshuesadero para autos, el conductor saca una llave y quita el candado que tenía la puerta del lugar. Recordemos que el auto la recogió a las 8 pm del 5 de octubre, pues estos sujetos la retuvieron y la violaron repetidamente hasta las 4 de la mañana del día de hoy 6 de octubre del 2022. Uno de ellos la quería asesinar, pero otro abusador dijo que ya era suficiente que la dejaran ir, claramente no lo dijo con esas palabras, pero no quiero ser tan explícita”.

Finaliza la denuncia en redes sociales expresando “Me encuentro en shock, como mujer, como ser humano, me siento triste y con tanta rabia, que este sentimiento es nuevo para mí. Por favor estén alerta, estos sujetos son depredadores y algo me dice que lo volverán hacer hasta que se haga algo para detenerlos. La Policía no es una institución en la cual confíe, tristemente este tipo de hechos rara vez son tratados con real justicia para las víctimas, pero ojalá este caso sea uno de esos pocos en donde si se hace algo. Hoy me dirigiré al terminal a ver si alguna de las cámaras captó algo. Esto le puede suceder a cualquiera de nosotros, es inconcebible que permitamos que suceda en nuestra ciudad, ya lo hemos permitido tantas veces.”

Un caso similar se presentó en julio de 2021 en la capital tolimense, cuando una joven llamada Isabella Linares denunció en redes sociales que había sido abusada sexualmente por varios amigos en el 2017, cuando contaba con 19 años de edad.

Por estos hechos y después de la investigación adelantada por la Fiscalía, se produjo la captura de tres sujetos, mientras que otro se presentó de forma voluntaria ante las autoridades; ya que había incluso fotografías de la víctima a la que le quitaron su ropa cuando se encontraba dormida.