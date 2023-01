Autoridades ya tienen pistas y grabaciones de casos recientes de homicidios en Bogotá; ofrecieron $ 20 millones de recompensa

En la mañana de este martes 3 de enero, la alcaldesa encargada de Bogotá, Edna Bonilla, lideró un consejo de seguridad con el secretario, Aníbal Fernández de Soto, y el sub comandante de la Policía Metropolitana, coronel Herbert Benavides, para hacer un balance del comportamiento delictivo en la capital del país en la época de fin e inicio de año.

En primera medida, la alcaldesa (e) Bonilla se refirió a los casos de homicidios que se presentaron en la ciudad en los últimos días, los cuales empañaron las buenas cifras que reportó la capital a lo largo de 2022.

El primer caso al que hizo referencia fue el ataque a mano armada que sufrieron un hombre y un menor de edad al norte de Bogotá, en el que el menor terminó perdiendo la vida.

“Cualquier vida merece que nosotros estemos atentos a salvaguardarlas y lamentablemente tenemos unos casos que rechazamos. El primero es el asesinato de un niño, las investigaciones avanzan y se ha ofrecido 20 millones de recompensa”, dijo Bonilla.

Este ataque a mano armada ocurrió el viernes 30 de diciembre del 2022, a las 4:30 p. m., en la Avenida Boyacá con calle 116. Según algunos testigos que presenciaron el suceso, se trató de dos personas que se movilizaban en una motocicleta en el costado sentido sur-norte de la vía. La Policía confirmó que las víctimas del caso fueron un hombre de 38 hijos y un menor de edad de siete años.

El vehículo recibió impactos de bala en los ventanales frontales y laterales. Se trata de una camioneta con placas FZO 900. Los testigos también le señalaron a las autoridades que una bala pudo haberle impactado cerca a la cabeza al menor de edad, la cual ocasionó su fallecimiento.

La Policía Metropolitana de Bogotá, con la articulación de la Dijín de la Policía, se encuentra recolectando información relacionada al hecho con cámaras de video y testimonios de personas que hayan presenciado el ataque.

Por otro lado, Bonilla también condenó el homicidio presentado al interior de un bus de TransMilenio. “El segundo hecho que nos llena de tristeza es un joven de 29 años al interior de TransMilenio, al parecer por un hecho de intolerancia. Aunque ya hay unas pistas y tenemos unas grabaciones, ofrecemos una recompensa de 20 millones de pesos que nos permita dar con el victimario”, precisó la mandataria distrital encargada.

El hecho ocurrió el día 30 de diciembre de 2022, en horas de la noche cuando el joven iba en el servicio de TransMilenio con destino al Portal Sur. La persona iba con su padre, cuando se llevó a cabo una riña.

“El incidente ocurrió el viernes 30 de diciembre del 2022 en la noche, en la estación Tygua San José. La persona, al parecer, estuvo involucrada en un suceso, en medio de la cual resulta herido, de inmediato es trasladado a un centro asistencial donde, lamentablemente, fallece”, dio a conocer TransMilenio a la opinión pública la situación.

El caso fue atendido por la Policía Metropolitana de Bogotá y los agentes del servicio de transporte público activaron la respuesta de atención. Acorde a la información suministrada en su momento por el Teniente Coronel Jader Llenera para SEMANA, la situación ocurrió a partir de uña riña entre tres personas, un padre y su hijo, contra otro sujeto. El coronel informó que a las 8:30 p. m., el joven y el victimario empezaron a agredirse verbalmente y de manera mutua.

El bus no estaba lleno, dado que ellos eran los únicos presentes en ese vagón. La información preliminar proporcionada por las cámaras de seguridad señala que fue de un caso de intolerancia. El coronel Llerena también informó que el padre de la víctima intentó detener a su hijo, para que no continuara en la riña. Sin embargo, no logró su cometido.

Al momento, el victimario saca de su bota izquierda un arma blanca, la cual emplea para atacar en múltiples ocasiones al occiso en la cabeza y en el pecho. Cuando las autoridades fueron alertados, se movilizaron hacia la escena, encontrando al joven gravemente herido.

Finalmente, la alcaldesa (e) Bonilla se refirió al caso de feminicidio ocurrido también en Bogotá en los últimos días.

“El tercer caso es un feminicidio en el que una mujer falleció. En estos momentos se está adelantando la presentación del agresor y esperamos que se dé la audiencia”, indicó.

Al respecto de estos tres casos, el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, señaló: “Cualquier homicidio que se dé en Bogotá, nosotros estamos permanentemente ofreciendo recompensas para llevar ante la justicia a los responsables de este hecho”.

Y agregó: “Frente a los casos de sicariato y del homicidio ocurrido en TransMilenio, tenemos entrevistas con testigos, imágenes de grabación, pero necesitamos de la ciudadanía para lograr identificar a los responsables”.

El coronel Benavides también entregó detalles de cómo avanzan las investigaciones. “Estamos haciendo un esfuerzo de sumar capacidades para esclarecer estos hechos lamentables ocurridos en Bogotá. Hemos dispuesto un equipo integrado con Fiscalía, CTI y Policía Judicial, al igual que unidades de inteligencia, quienes están haciendo, desde el primer momento en que ocurrieron los hechos, toda la recolección de los elementos probatorios”, puntualizó.