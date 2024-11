La elección de Francisco Barbosa como nuevo fiscal general de la Nación ocurrió mucho antes de lo que muchos esperaban. Las vacantes de la Corte Suprema que amenazaban con disolver su quorum y el pasado de dilaciones que tiene ese organismo para definir ese cargo habían encendido todas las señales de alerta. Muchos pronósticaban que el país podía quedar muchos meses con un Fabio Espitia como encargado, como alguna vez ocurrió con Guillermo Mendoza Diago cuando las relaciones de la Casa de Nariño con el Palacio de Justicia estuvieron peor que nunca. Pero eso no sucedió. Y el jueves, en la Corte Suprema, el humo blanco de la Corte Suprema sopló a favor del consejero del presidente Duque. Barbosa es una de las personas más cercanas al primer mandatario. Fue su compañero de pupitre de la Universidad Sergio Arboleda cuando estudiaron ambos derecho y han tenido una relación muy estrecha desde entonces. Esa situación no es extraña pues en Colombia, la Constitución de 1991 diseñó un sistema de elección en el que la terna para el llamado segundo cargo más importante de país la hace el presidente de la República. Y, desde entonces, los mandatarios siempre han puesto en ese abanico a personas de su entera confianza. El tema fue objeto de debate en un Especial de Semana en Vivo, el programa de María Jimena Duzán. La columnista, quien fue uno de los ojos más vigilantes de la administración de Néstor Humberto Martínez, dialogó con Jorge Perdomo, exvicefiscal general; Ramiro Bejarano, abogado y columnista de El Espectador; y los senadores Rodrigo Lara (Cambio Radical) y Roy Barreras (La U).

Todos aseguraron que Barbosa merece tener un “compás de espera” para demostrar si será o no independiente del Gobierno Duque. Sin embargo, anotaron que hay varios puntos a tener en cuenta en los cuatro años que comienzan para la Fiscalía Barbosa. Antes de ser fiscal, era el mismo abogado el que recordaba su estrecha amistad con el presidente. En un perfil que le hizo SEMANA al primer mandatario, Barbosa relató que siempre se sentaban juntos en la primera fila y eran de los que constantemente preguntaban en clase. Llevaban el periódico a la universidad para estar actualizados y las tardes de estudio las pasaban en la casa de Iván porque el papá, que también era abogado, tenía una biblioteca casi mejor que la de la universidad, con más de 17.000 volúmenes. Barbosa ha sido su fiel escudero, cuando Duque se lanzó a la Presidencia lo apoyó. Después hizo parte de su equipo de empalme y finalmente entró a su gobierno como alto consejero presidencial para los Derechos Humanos, cargo al que no renunció para aspirar a ser fiscal general.

“La cercanía del doctor Barbosa con el subpresidente Duque es evidente, eso no se puede ocultar. Hoy el doctor Barbosa salió a decir que no lo eligió Duque sino la Corte Suprema, eso es como si mañana el presidente Duque dice que no lo eligió Uribe sino el pueblo colombiano. Va a tener que hacer un esfuerzo para convencer”, aseguró Bejarano.

Sin embargo, el senador Lara resalta que esta confianza que existe entre Barbosa y el presidente Duque podría resultar beneficiosa para que la Fiscalía avance en temas tan espinosos como las chuzadas a políticos, líderes y periodistas. “Él (Barbosa) debería darle al presidente mucha más confianza para destapar el tema de chuzadas”, aseguró Lara. De hecho, aunque es indudable que Barbosa es uno de los hombres de confianza del presidente Duque, también es cierto que no es de los más cercanos al expresidente Álvaro Uribe. “No sé por qué le ven tantos peros a Barbosa, de todos los funcionarios de un gobierno del Centro Democrático el presidente ternó al que ha sido más lejano a ese partido. Denota un claro conocimiento de la justicia transicional, de los tres es el más comprometido con las ideas liberales”, dijo Lara. Bejarano, sin embargo, no es tan optimista y agrega un elemento adicional. “Cuando Néstor Humberto llegó a la Fiscalía dijimos que era inconveniente, en el tema del doctor Barbosa hay un tema parecido, no porque sea abogado litigante, sino por su cercanía al Gobierno y lo que he oído es que Néstor Humberto no ha sido indiferente en el proceso”, dijo el columnista.

Del perfil del nuevo fiscal general resalta una paradoja: es experto en justicia transicional, defendió en su momento el proceso de paz y la JEP, incluso aspiró a ser uno de sus magistrados, pero después dio un giro de 180 grados, una vez en el Gobierno terminó defendiendo ante el Congreso las objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Ese, para el jurista, será otro de los temas clave de su Fiscalía. Barbosa tendrá que asumir una posición frente a la justicia transicional y hay mucha expectativa si el fiscal tendrá el entusiasmo del jurista que quería ser magistrado de esa jurisdicción y que escribió un libro sobre la misma, o el consejero del gobierno que respaldaba las objeciones que limitaban sus competencias y juego. Como asumirá el papel de Néstor Humberto Martínez, quien fue quizás la voz más crítica de ese nuevo sistema de justicia, la pregunta abrió reflexiones en el panel de Semana en Vivo. "Este gobierno del que el doctor Barbosa viene es hostil, enemigo de la paz y lo demuestra todos los días" El exvicefiscal Perdomo cree que el talante “liberal” de Barbosa va a prevalecer en su paso por la Fiscalía. De hecho, considera que su conocimiento de la justicia transicional ayudará a que mejore la coordinación entre las dos entidades. “Este gobierno del que el doctor Barbosa viene es hostil, enemigo de la paz y lo demuestra todos los días, pero decir que porque el doctor Barbosa fue alto consejero presidencial para los Derechos Humanos tiene que cargar con ese lastre de enemigo de la paz creo que no es correcto, porque también sabemos de su pasado propaz”, dijo Perdomo. En este sentido, el senador Roy Barreras retó al nuevo fiscal general a ejercer su cargo no bajo la coyuntura política del momento, sino pensando que “será la historia la que califique su gestión”. Barreras dice que ahora Barbosa “no le tiene que rendir cuentas a Uribe y al presidente, ni a ningún partido”. “Ojalá que la Fiscalía del doctor Barbosa sea de Barbosa, y no babosa. Hay que darle el compás de espera, tiene muchas señales que hacen que se espere mucho de él. Como consejero de derechos humanos no le ha ido bien, como en el tema de líderes sociales. Además, me bloqueó (...) lo que muestra que no le gusta la crítica. Mi primera aproximación es con cautela”, aseguró Bejarano.

Durante el debate en Semana en Vivo salió a flote los cuestionamientos que le hizo en su momento Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia, a Barbosa por un informe que aseguraba que gracias al Programa de Acción Oportuna, PAO, implementado por el Gobierno se redujo en un 35 por ciento el asesinato de líderes sociales. Según Uprimny, el informe no era consistente, tenía errores metodológicos.